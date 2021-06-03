"Медик – это не просто профессия, это предназначение", - Евгений Люлин Общество

Евгений Люлин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с днем медицинского работника.

"Этот праздник – знак уважения и всенародного признания благородного труда всех работников здравоохранения. Медик – это не просто профессия, это предназначение; это значит еще до рождения человека охранять его здоровье. В медицине нет случайных людей, каждый их вас принял на себя ответственность за жизни людей, поэтому здесь нет права на ошибку", - отмечается в поздравительной речи.

"У нас уникальные специалисты, безгранично преданные своему делу! В любое время дня и ночи вне зависимости от выходных и праздников, невзирая на усталость, вы с полной самоотдачей лечите, проводите операции, заботитесь о пациентах. Прошедший год был очень тяжелым и напряженным для всей системы здравоохранения. Столкнувшись с распространением новой короновирусной инфекцией, на плечи медиков легла огромная нагрузка и большая ответственность за здоровье населения. Постоянно рискуя собой, отодвигая на задний план собственные интересы, вы делали все возможное, чтобы помочь заболевшим справиться с этим коварным вирусом", - заметил Евгений Люлин.

"Выражаю благодарность всем медицинским работникам Нижегородской области за преданность избранному делу, профессионализм, доброе сердце и готовность оперативно прийти на помощь нуждающимся. Спасибо за вашу работу! Спасибо за то, что вы рядом в самые непростые моменты нашей жизни", - резюмировал глава парламента региона.