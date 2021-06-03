Константин Костин озвучил основные интриги думской избирательной кампании Политика

Активная фаза избирательной кампании в Государственную Думу РФ обещает быть интересной и будет содержать несколько интриг. Об этом заявил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин, оценивая предстоящую избирательную кампанию по выборам в нижнюю палату российского парламента.

По его мнению, интерес представляет способность внепарламентских партий и новичков, например, партии "Новые люди", пройти в состав будущего парламента.

"Другой интригой является результативность того нового конгломерата, "который появился в результате объединения трех партий на базе "Справедливой России". На этих выборах будет решаться вопрос о том, изменит этот новый союз конфигурацию сил среди парламентских партий. Обгонят ли они, например, ЛДПР или нет?", – поясняет эксперт.

"Вопрос о том какая партия станет второй, учитывая тот кризис, который мы сейчас наблюдаем в КПРФ, и сумеет ли "Яблоко" набрать более 5-ти или 3-х процентов", также можно отнести к вопросам, формирующим интригу выборов. При этом для граждан все эти вопросы очень конкретны, поэтому возникает конкуренция программ и вопрос точности попадания в запрос избирателей", – сказал в заключение Константин Костин.

Полная версия интервью Константина Костина: https://m.business-gazeta.ru/article/513139