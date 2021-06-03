Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Политика
18 июня 2021 16:26  [28] Константин Костин озвучил основные интриги думской избирательной кампании
18 июня 2021 14:52  [99] Александр Новак и Глеб Никитин обсудили развитие инженерной и энергетической инфраструктуры Нижегородской области
18 июня 2021 08:59  [222] Нижегородский политический обозреватель Вадим Андрюхин прокомментировал встречу президентов России и США
17 июня 2021 16:11  [296] "Благодаря региональной поддержке в Нижнем Новгороде удалось сохранить все соцльготы", - Юрий Шалабаев
17 июня 2021 15:25  [333] "Профессиональная работа правительства позволила удвоить объем привлеченных в регион федеральных средств", - Евгений Люлин
17 июня 2021 14:18  [358] Игорь Седых принес присягу депутата парламента Нижегородской области
17 июня 2021 14:04  [494] Выборы депутатов Заксобрания Нижегородской области пройдут 19 сентября
17 июня 2021 13:27  [224] "Единая Россия" подвела итоги работы в действующем созыве Госдумы
17 июня 2021 13:09  [248] ""Партия Возрождения России" не продает места и не проталкивает своих", - Игорь Ашурбейли
17 июня 2021 10:28  [303] Депутатов парламента Нижегородской области обязали быть в масках на заседании
Политика

Константин Костин озвучил основные интриги думской избирательной кампании

18 июня 2021 16:26  [28] Политика

Активная фаза избирательной кампании в Государственную Думу РФ обещает быть интересной и будет содержать несколько интриг. Об этом заявил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин, оценивая предстоящую избирательную кампанию по выборам в нижнюю палату российского парламента.

По его мнению, интерес представляет способность внепарламентских партий и новичков, например, партии "Новые люди", пройти в состав будущего парламента.

"Другой интригой является результативность того нового конгломерата, "который появился в результате объединения трех партий на базе "Справедливой России". На этих выборах будет решаться вопрос о том, изменит этот новый союз конфигурацию сил среди парламентских партий. Обгонят ли они, например, ЛДПР или нет?", – поясняет эксперт.

"Вопрос о том какая партия станет второй, учитывая тот кризис, который мы сейчас наблюдаем в КПРФ, и сумеет ли "Яблоко" набрать более 5-ти или 3-х процентов", также можно отнести к вопросам, формирующим интригу выборов. При этом для граждан все эти вопросы очень конкретны, поэтому возникает конкуренция программ и вопрос точности попадания в запрос избирателей", – сказал в заключение Константин Костин.

Полная версия интервью Константина Костина: https://m.business-gazeta.ru/article/513139

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы Государственная Дума партии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph