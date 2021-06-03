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Яблоки с опасной мухой-горбаткой привезли из Молдовы в Нижегородскую область

18 июня 2021 17:13  [82] Общество

Фото: madein.md

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Сотрудники управления Россельхознадзора по Нижегородской области провели проверку в отношении импортной подкарантинной продукции на СВХ "Технопром" в Дзержинске. Во время досмотра партии свежих яблок специалисты выявили карантинный объект – многоядную муху-горбатку (Megaselia scalaris (Loew).

Наличие живых насекомых в ящиках с плодами было впоследствии подтверждено результатами лабораторной экспертизы, проведенной Нижегородским референтным центром Россельхознадзора.

Как уточнили в ведомстве, яблоки были привезены из Республики Молдова в количестве 20 тонн. Выпуск данной продукции в продажу был запрещен.

Собственник груза должен принять решение, обеззараживать всю партию или уничтожать, поскольку он обязан исключить распространение карантинного объекта.

СПРАВКА:

Многоядная муха-горбатка – карантинный объект, включенный в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Она способна развиваться в различных органических остатках как растительного (в том числе – в овощах, фруктах, почве), так и животного (на трупах и фекалиях) происхождения. Главным путём распространения насекомого служат бананы, особенно перезрелые или перевозимые в повторно используемой загрязнённой таре. Также муха-горбатка заражает такие продукты питания как соя, картофель, дыня и другие.

Личинки насекомого, поселяясь в кожных ранах, в кишечнике, в легких, на слизистой оболочке глаз, в органах мочеполовой системы способны вызывать миазы у домашних животных и человека.

Мухи-горбатки представляют серьезную угрозу не только фитосанитарной и продовольственной безопасности РФ, но и опасны для человека и животных, так как является переносчиком холеры.

Многоядная муха-горбатка. Фото: wikimedia.org

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Теги:
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