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Общество

Проектный офис по созданию модельных библиотек создан при нижегородском минкульте

18 июня 2021 17:56  [29] Общество

Проектный офис по созданию модельных библиотек создан при министерстве культуры Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Уже 17 июня в Володарском районе состоялось первое выездное совещание проектного офиса по созданию модельных библиотек нового поколения в Нижегородской области. В рамках круглого стола обсуждались успешные практики, а также проблемы и трудности, которые возникают у руководителей и сотрудников библиотек, принимающих участие в программе нацпроекта "Культура".

Первый заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова отметила, что процесс преобразования модельных библиотек сопряжен не только с радостью от новых возможностей, но и с решением довольно трудных задач.

От Нижегородской области на 2022 году направлено 18 заявок, кто станет победителем, пока неизвестно, поэтому было решено заранее готовить все учреждения.

Стоит отметить, что модельные библиотеки различны по статусу, читательской аудитории и содержанию работы, но в одном едины — они меняют представление людей о библиотеке, становятся настоящими центрами притяжения для детей и взрослых.

Напомним, за два года существования программы в Нижегородской области создано восемь библиотек нового поколения. Инвестиции на модернизацию Центральной библиотеки Гагинского района, городской детской библиотеки Выксы, городской детской библиотеки им. Ю. Гагарина Дзержинска из бюджетов различных уровней в 2019 году составили почти 35 млн рублей. В 2020 году - пять модельных библиотек нового поколения, на модернизацию которых было выделено 35 млн рублей из федерального бюджета и 12,7 млн – из областного.

Нацпроект "Культура" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Реализация нацпроекта началась 1 января 2019 года. Он включает три федеральных проекта.

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