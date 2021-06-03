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Общество

Первый российский хакатон по искусственному интеллекту стартовал в Нижнем Новгороде

18 июня 2021 19:20  [44] Общество

Первый региональный хакатон по искусственному интеллекту стартовал 18 июня в Нижнем Новгороде. Мероприятие организовано в рамках реализации федерального проекта "Искусственный интеллект" и является частью серии хакатонов и лекций по искусственному интеллекту, которые пройдут по всей России.

В церемонии открытия хакатона приняли участие заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов, директор РАЭК Сергей Плуготаренко, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова и заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов.

Как сообщают организаторы, спикеры выступили с приветственным словом и пожелали участникам удачи и успеха в решении предложенного кейса.

"Серия хакатонов и лекций по искусственному интеллекту – это уникальный новаторский проект, благодаря которому мы сможем не только объединить все ИИ-сообщество нашей страны, но и выявить лучших из лучших. Наш проект обладает важной миссией – он поможет развить профессиональные компетенции регионов в сфере искусственного интеллекта и предоставить возможности специалистам со всей страны продемонстрировать свои способности и побороться за призовой фонд", – подчеркнул заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов.

"Сегодня – исторический день, мы запускаем серию хакатонов и лекций по искусственному интеллекту. Это первый за всю историю российской ИИ-отрасли проект такого масштаба. Сейчас российская ИТ-индустрия испытывает колоссальный кадровый голод. По оценкам экспертов, нехватка специалистов составляет около одного миллиона рабочих мест. И это настоящий вызов и для государства, и для бизнеса. Главная цель нашего проекта - серии хакатонов и лекций по искусственному интеллекту – удовлетворить этот кадровый голод: помочь талантливым ИТ-специалистам из регионов проявить себя и продемонстрировать свои силы, повысить интерес молодежи к ИТ-профессиям в целом и к ИИ в частности", – отметил директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

"Для нас большая честь быть главным региональным IT-хабом. В целом для нас IT-сегмент является приоритетным. В частности, у нас реализуется несколько крупных инфраструктурных проектов: строится IT-квартал в центре города, мы подаем заявку на создание IT-кампуса международного уровня на базе ННГУ им. Лобачевского. Более того, у нас в области работает порядка 1000 IT-компаний, где трудятся 30 тысяч специалистов. Также мы создали организацию, которая будет заниматься развитием технологий на базе искусственного интеллекта — АНО "Центр развития искусственного интеллекта "Горький", — сказал заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов.

С напутственным словом к участникам хакатона обратилась министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова. "Нижний Новгород, безусловно, неслучайно стал местом проведения хакатонов. Именно здесь был основан первый в стране факультет вычислительной математики и кибернетики. В этом году город отмечает 800-летие, у него богатейшая история. Здесь создается новое, и старт нового происходит сегодня. Благодарю участников за то, что не побоялись и пришли сюда. У вас будет 48 часов. Кажется, много, но, на самом деле, для решения стоящих перед вами задач этого мало. Хакатон – это не только решения, но и работа в команде, способность представить результат, взаимодействовать с экспертами. Убеждена, что эти три дня на нашем замечательном стадионе в компании единомышленников станут одним из самых ярких моментов в вашей жизни. Пользуйтесь всеми возможностями, которые открываются перед вами в жизни, в том числе благодаря президентской платформе "Россия – страна возможностей"! Проекты РСВ дают возможность создавать, творить. Создавайте, а мы будем вам помогать", - добавила Ольга Петрова.

Хакатон будет проходить в течение двух дней. Конкурсантам предстоит на основании представленных датасетов и открытых данных создать модель оценки соответствия образовательных программ запросам рынка труда и лучшим практикам в сфере подготовки специалистов. При выполнении заданий участникам необходимо использовать технологии искусственного интеллекта, новые производственные технологии, робототехнику и сенсорику, Интернет вещей и мобильные сети связи пятого поколения. Также конкурсанты могут опираться в своих решениях на робототехнику и сенсорику, новые коммуникационные интернет-технологии, технологии виртуальной и дополненной реальности, квантовые вычисления и многие другие.

Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту – серия образовательных мероприятий, в рамках которой в период с 2021-го по 2024 год запланировано проведение 116 хакатонов по искусственному интеллекту во всех регионах России – 85 региональных, 24 окружных и семь международных, а также 85 лекций от ведущих отечественных специалистов по ИИ. Главные цели проекта – популяризация технологий искусственного интеллекта в России среди молодых специалистов и студентов, формирование ИТ-сообщества с фокусом на искусственный интеллект, а также генерация решений на основе искусственного интеллекта для бизнеса и государственного сектора. Оператором конкурса выступает АНО "Россия – страна возможностей", соорганизатор конкурса – Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Организатор конкурса – Министерство экономического развития Российской Федерации.

СПРАВКА:
Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО "Россия – страна возможностей" возглавляет президент РФ Владимир Путин.
АНО "Россия – страна возможностей" развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: это конкурс управленцев "Лидеры России", конкурс "Лидеры России. Политика", студенческая олимпиада "Я – профессионал" и др.

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