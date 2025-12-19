Богородский водоканал снизит давление воды из-за ремонта на 2-м водоводе Общество

Фото: Александр Воложанин

Специалисты МУП "Управление водопроводно-канализационного хозяйства" в Богородске завершили работы по устранению технологических сбоев на внутригородских квартальных сетях, которые проводились 19 и 20 декабря при участии подрядных организаций. В результате давление в системе холодного водоснабжения постепенно возвращается к установленным нормативам.

Как сообщили в администрации Богородского округа, с 01:00 22 декабря 2025 года в Богородске начнется понижение давления воды в ряде районов города. Это связано с необходимостью выполнения неотложных ремонтных мероприятий на втором водоводе.

Под снижение давления попадут следующие улицы:

Ленина (многоквартирные дома); Котельникова (МКД); Свердлова; Юргенса; Маяковского; Красноармейская; Совхозная; Толстого; Р. Люксембург; Чкалова; Горшечная; Некрасова; К. Маркса (МКД); Урицкого; Калинина; Мира; Первомайская; д. Березовка.

Ремонтные работы на водоводе стартуют в 09:00 22 декабря. В них будет задействована аварийная бригада МУП "УВКХ" численностью 9 человек. Для выполнения задач предусмотрено использование трёх единиц спецтехники. Завершить восстановление нормального давления планируется к 21:00 того же дня.

Объекты социальной сферы и котельные будут обеспечены водой в полном объеме.

На период пониженного давления администрация города организует подвоз питьевой воды. С 09:00 до 21:00 автомобили с водой будут дежурить по адресам: ул. Ленина, д. 147 и ул. Свердлова, д. 1.

Власти настоятельно рекомендуют жителям заранее запастись водой. Также горожан просят не использовать воду из системы центрального отопления, чтобы избежать аварийных отключений котельных. Абонентам с индивидуальным отоплением советуют по возможности заполнить и герметично закрыть систему, чтобы минимизировать потери теплоносителя.

В администрации округа подчеркнули, что предпринимаются все необходимые меры для скорейшего разрешения ситуации.

Ранее сообщалось, что в Богородске снова отмечались перебои с водоснабжением.