Общество

Капремонт в шести нижегородских школах проведут в ближайшие два года

19 декабря 2025 16:22 Общество
Капремонт в шести нижегородских школах проведут в ближайшие два года

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде определили, какие школы отремонтируют капитально в 2026 году. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на департамент строительства и капремонта городской администрации.

Финансирование работ поступит сразу из трёх источников — федерального, областного и городского бюджетов. Всего в список попали шесть общеобразовательных учреждений.

Три школы — МБОУ "Школа № 48", МБОУ "Школа № 123" и МБОУ "Большемокринская СШ" — полностью обновят в течение 2026 года.

Ещё в трёх — МБОУ "Школа № 93", МБОУ "Школа № 76" и МАОУ "СШ №1 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева" — ремонтные работы растянутся на два года: с 2026 по 2027.

Капитальный ремонт включает в себя приведение в порядок фасадов и крыш, замену инженерных сетей и полное обновление внутренних помещений.

Все работы пройдут в рамках федеральной программы "Всё лучшее детям", которая входит в нацпроект "Молодёжь и дети" и направлена на улучшение условий в российских школах.

Ранее сообщалось, что 2,2 млрд рублей направят на строительство и реконструкцию школ в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

капремонт Ремонтные работы Школы
