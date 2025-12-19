Капремонт в шести нижегородских школах проведут в ближайшие два года

Фото:
В Нижнем Новгороде определили, какие школы отремонтируют капитально в 2026 году. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на департамент строительства и капремонта городской администрации.
Финансирование работ поступит сразу из трёх источников — федерального, областного и городского бюджетов. Всего в список попали шесть общеобразовательных учреждений.
Три школы — МБОУ "Школа № 48", МБОУ "Школа № 123" и МБОУ "Большемокринская СШ" — полностью обновят в течение 2026 года.
Ещё в трёх — МБОУ "Школа № 93", МБОУ "Школа № 76" и МАОУ "СШ №1 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева" — ремонтные работы растянутся на два года: с 2026 по 2027.
Капитальный ремонт включает в себя приведение в порядок фасадов и крыш, замену инженерных сетей и полное обновление внутренних помещений.
Все работы пройдут в рамках федеральной программы "Всё лучшее детям", которая входит в нацпроект "Молодёжь и дети" и направлена на улучшение условий в российских школах.
Ранее сообщалось, что 2,2 млрд рублей направят на строительство и реконструкцию школ в Нижегородской области.
