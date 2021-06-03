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Политика

Более 4,3 тысяч км дорог планируется отремонтировать к 2024 году в Нижегородской области, - Глеб Никитин

19 июня 2021 18:57  [84] Политика

Более 4300 километров дорог планируется отремонтировать к 2024 году в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области и секретарь НРО "Единая Россия" Глеб Никитин на XX Съезде партии, сообщает pravda-nn.ru.

"Важнейшим направлением работы партии должны стать: дальнейшее восстановление и развитие дорожной инфраструктуры регионов с акцентом на опорную сеть автомобильных дорог и развитие инфраструктуры высокоскоростного транспорта. Здесь перед нами стоит действительно масштабная задача. Необходимо активно, опережающими темпами обеспечить реализацию проекта "Безопасные и качественные дороги". Для выполнения показателей нацпроекта нам надо привести в нормативное состояние более 4 300 километров дорог до 2024 года, - сообщил Глеб Никитин.

Кроме того, секретарь партии отметил, что необходимо создать условия развития таких магистралей, как высокоскоростная железнодорожная магистраль Санкт-Петербург-Москва-Казань и скоростная автомобильная дорога Москва-Казань-Екатеринбург.


Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин выступил на XX Съезде "Единой России". В своем выступлении глава государства подчеркнул, что "партия должна брать на себя ответственность и вести за собой, действовать энергично и настойчиво".

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Теги:
Глеб Никитин Дороги Строительство
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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