Регионам в ближайшие дни будет выделено дополнительно 30 миллиардов рублей, - Артём Кавинов Политика

Фото предоставлено пресс-службой НРО Единой России

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Депутат Госдумы Артём Кавинов отметил приоритетные направления предвыборной Программы "Единой России".

"Съезд "Единой России" - ключевое событие для партии. Подведены итоги, определены приоритетные направления предвыборной Программы, утверждены списки кандидатов от партии на выборы, которые состоятся 19 сентября. В списках увидел не только своих нынешних коллег. Среди кандидатов появились и новые лица - врачи, волонтеры, общественники, много молодежи. И это здорово – сейчас партия готовит новую, народную программу, свежий взгляд особенно ценен", - отметил депутат Госдумы Артем Кавинов.

"Пользуясь случаем, еще раз благодарю всех, кто поддержал мою кандидатуру в праймериз, всех жителей округа, вместе с которыми все эти пять лет мы решали сложные задачи, инициировали интересные проекты для более комфортной жизни в районах области. Рад, что взятые на себя обязательства, наша партия выполнила. Сотни принятых законопроектов, разработка и запуск федеральных и региональных программ, в центре внимания которых решение социальных проблем", - сказал Артем Кавинов.

"В первую очередь - программа по комплексному развитию сельских территорий. Предложение о ее дополнительном финансировании в размере 6 миллиардов рублей уже поддержал наш Президент Владимир Путин. А это значит, что у нас с вами появилась дополнительная возможность и ресурсы на строительство новых школ и ФАПов, благоустройство общественных пространств и газификацию, ремонт дорог и домов культуры и библиотек. Главное теперь - использовать максимально эффективно, ориентируясь в первую очередь на мнение жителей", - продолжил депутат.

Он отметил, что основные направления этой предвыборной программы понятны - на них сакцентировал свое внимание и Владимир Путин. В первую очередь это поддержка семей с детьми. "За пять лет вместе с коллегами-однопартийцами заложили фундамент для дальнейшей работы Госдумы в этом направлении. Например, уже с 1 июля начнутся выплаты на детей с 8 до 16 лет, которые растут в неполных семьях. Повышен размер больничного по уходу за ребенком до 7 лет, будет оказываться помощь и будущим мамам", - напомнил Артём Кавинов.

Депутат отметил, что есть и нерешенные вопросы. "В образовании – многие сельские школы нуждаются в капитальном ремонте. Особенно этот вопрос актуален в отдаленных районах области. Знаю это не понаслышке. Сегодня на съезде Президент поставил задачу подготовить программу капремонта школ на ближайшие пять лет с акцентом именно на сельские школы. Буду держать руку на пульсе, чтобы наши школы вошли в программу в первую очередь. Ну, и конечно, ремонт автодорог – для северных районов области вопрос один из наиважнейших. Есть дорога – есть жизнь, есть развитие района, есть приток новых рабочих сил. Уже в ближайшие дни регионам будет выделено дополнительно 30 миллиардов рублей. Отличные новости! Наша задача, чтобы деньги как можно скорее дошли до наших районов", - сказал парламентарий.

"Конечно, это не полный перечень задач – выбрал самые важные из них. Работы предстоит много, в том числе и в части законодательства", - резюмировал Артём Кавинов.

Как сообщили в пресс-службе НРО "Единой России", 19 июня в Москве прошел Съезд "Единой России". Партия выдвинула кандидатов в депутаты Госдумы VIII созыва по одномандатным округам. Также на Съезде принято решение о формировании 57 территориальных групп.

Территориальную группу партии на выборах в Госдуму, в которую входят представители Нижегородской и Рязанской областей, Чувашской Республики, возглавил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин.