"Партия "Единая Россия" никогда не боялась говорить о проблемах", - Анатолий Лесун Политика

Фото предоставлено пресс-службой НРО Единой России

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, победитель предварительного голосования "Единой России" в 129 одномандатном округе Анатолий Лесун принял участие в работе XX Съезда партии "Единая Россия".

"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обозначил важнейшие направления деятельности нашей партии на ближайшие годы. Партия "Единая Россия" - это партия социальной направленности. Именно поэтому, развитие социальной сферы – это важнейший шаг на пути к построению сильного государства. Хочу поддержать стремление Президента помогать семьям с детьми и молодежи. Они – наше будущее. От молодого поколения зависят темпы развития нашего государства", - сказал депутат.

Анатолий Лесун отметил, что все вопросы нужно решать совместно с жителями региона.

"Те принципы нашей работы, которые обозначил Президент: умение слушать и слышать людей – это то, на чем я строю свою работу в округе, будучи депутатом Законодательного собрания Нижегородской области. Партия "Единая Россия" никогда не боялась говорить о проблемах. Я уверен, что, находясь в команде губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина, мы сможем прислушаться к вопросам и просьбам людей и постараться решать те задачи, которые перед нами поставил наш Президент. Партия "Единая Россия" - это партия большинства, которая всегда ставит перед собой максимальные задачи. Победой на предстоящих выборах мы должны подтвердить свое лидерство", - заявил Анатолий Лесун.

Напомним, 19 июня в Москве прошел Съезд "Единой России". Партия выдвинула кандидатов в депутаты Госдумы VIII созыва по одномандатным округам. Также на Съезде принято решение о формировании 57 территориальных групп. Территориальную группу партии на выборах в Госдуму, в которую входят представители Нижегородской и Рязанской областей, Чувашской Республики, возглавил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин.

Как сообщили в пресс-службе НРО "Единой России", на Съезде выдвинуты кандидаты по одномандатным избирательным округам. Нижегородскую область на выборах в Государственную Думу представят: по одномандатному округу №129 – Анатолий Лесун, по одномандатному округу № 130 – Евгений Лебедев, по одномандатному округу №131 – Наталья Назарова, по одномандатному округу №132 – Вадим Булавинов, по одномандатному округу № 133 – Артем Кавинов.

Также были приняты основные направления предвыборной Программы "Единой России". Документ обсудят в регионах и доработают с учетом поступивших предложений от граждан и представителей экспертного сообщества.