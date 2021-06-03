"Медицина – это и долг, и честь, и призвание", - Ольга Гудушина Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Исполняющая обязанности главного врача ГБУЗ НО "Клинический диагностический центр" Ольга Гудушина поздравила нижегородских медиков с профессиональным праздником.

Поздравление записывали на крыше диагностического центра, с которой открывается уникальный вид на территорию исторического Нижнего Новгорода.

"Медицина – это про помощь, про то, как делать мир и жизнь людей лучше. День медработника – дата в календаре, когда нужно остановиться и подумать, кто ты в профессии и зачем ты здесь. Медицина – это и долг, и честь, и призвание. Принял на себя это бремя – не ропщи и будь достоин", - сказала Ольга Гудушина.

"Успехов вам в непростой работе, коллеги! Будьте настоящими лекарями, радуйтесь каждому дню! Будьте здоровы, счастливы! Спасибо за ежедневный труд, маленькие ежедневные подвиги", - добавила она.

По словам и.о. главного врача Клинического диагностического центра, лучшим подарком медикам в 2021 году станет вакцинация жителей области.

"Ее-то коллективу диагностического центра и подарили наши коллеги из городской поликлиники №50 - здесь работала прививочная бригада. Благодарю всех сотрудников за ответственное отношение к себе и к пациентам, уровень коллективного иммунитета в диагностическом центре достиг 78%", - рассказала Ольга Гудушина.