Последние новости рубрики Общество
09 января 2026 10:31Победители конкурса "Знаешь? Научи!" получат допбаллы при поступлении в РУДН
09 января 2026 10:05Закрывшиеся нижегородские катки планируют возобновить работу с 10 января
09 января 2026 09:42ДУК внесла нижегородку в "чёрный список" за жалобу на плохую уборку снега
09 января 2026 08:15Сильный снегопад продолжится в Нижнем Новгороде и области 9 и 10 января
08 января 2026 18:05Нижегородцев предупредили о конской колбасе с ботулизмом
08 января 2026 17:27Магнитная буря накроет Нижний Новгород 9 января
08 января 2026 16:5518 тысяч кубометров снега вывезли с нижегородских улиц
08 января 2026 16:24Циклон "Фрэнсис" идет в Нижегородскую область: ожидается буран
08 января 2026 15:16Нижегородская область и Китай укрепили партнерство в гуманитарной сфере
08 января 2026 14:45Пункты помощи водителям открылись на двух нижегородских трассах
Общество

Победители конкурса "Знаешь? Научи!" получат допбаллы при поступлении в РУДН

09 января 2026 10:31
Победители конкурса Знаешь?Научи! получат допбаллы при поступлении в РУДН

Школьники Нижнего Новгорода могут до 1 марта 2026 года подать заявки на пятый сезон конкурса научно-популярного видео "Знаешь? Научи!" (6+), организованного при поддержке национального проекта "Молодёжь и дети". Пятый сезон обещает быть масштабнее, а победители получат призы и дополнительные баллы при поступлении в РУДН. Для участия достаточно снять видео до трёх минут и загрузить его на сайт конкурса. Лучшие работы покажут на федеральных ТВ.

Конкурс проходит в шести тематических номинациях:

"Цифровая планета: спутники и дроны" — от ГК "Геоскан": для участия в номинации необходимо записать видеоролик о том, как современные беспилотные летательные аппараты и космические спутники помогают изучать Землю.

"Умные материалы будущего" — от компании "Сибур": в номинации принимаются ролики о новых материалах, которые делают жизнь удобнее, безопаснее и экологичнее.

"Двигателестроение" — от ОДК: школьникам нужно рассказать о том, как знание математики и физики помогает профессии инженера.

"Будущее устройство: от идеи к чертежу" — от "Движения первых": участникам номинации необходимо придумать свой собственный гаджет из будущего, а в видеоролике подробно описать его принцип работы и дать научное обоснование.

"Наука, история, человек" — от "Эксмо-АСТ": тематика номинации – развитие науки в разные эпохи жизни человечества, гениальные ученые и великие открытия, влияющие на культуру и общество.

"Искусственный интеллект для всех" — от "Авито": для участия в этой номинации нужно записать видеоролик, в котором необходимо объяснить, что такое искусственный интеллект и как он работает в повседневной жизни.

Победители в каждой номинации будут определены в трёх возрастных категориях, всего — 18 победителей.

РУДН и фонд "Вызов" добавили номинации "Лучший наставник" и "Лучшая школа", а также спецноминацию "Марафон регионов", где победа достанется топ-5 регионов, от которых примет участие больше всего детей.

Ректор РУДН Олег Ястребов отметил, что конкурс помогает находить талантливых абитуриентов, и финалистам начисляют три дополнительных балла при поступлении. Наставники победителей получат подарки, а школы, победившие в номинации "Умные материалы", получат зарядные станции.

Конкурсы Нацпроект Образование
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных