Закрывшиеся нижегородские катки планируют возобновить работу с 10 января Общество

Фото: Александр Воложанин

Из-за сильного снегопада, прошедшего в Нижнем Новгороде накануне, несколько популярных катков были вынуждены приостановить свою работу 8 января. Сегодня погодные условия не улучшатся, поэтому ледовые площадки останутся закрытыми, сообщили в городской дирекции парков и скверов.

9 января катание на коньках будет недоступно в парках "Дубки", имени 1 Мая и Автозаводском. Также в этот день не будет работать каток в парке "Швейцария"

Ожидается, что указанные ледовые площадки вновь откроются для гостей в субботу, 10 января, когда погодные условия немного улучшатся.

"В пятницу пройдут работы по уборке и заливке покрытий, чтобы гости площадок могли насладиться катанием на коньках в комфортных условиях", - уточнили в дирекции парков и скверов.

Стоит отметить, что каток на Нижегородской ярмарке продолжает работать. Однако, как сообщили в администрации общественного пространства, свободных билетов больше нет: и льготные, и платные уже разобраны вплоть до 11 января.

Ранее сообщалось, что около 35 тысяч человек покатались на коньках в нижегородских парках в новогодние каникулы.