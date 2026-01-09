Маршрут №130 "Улица Долгополова - автостанция Кстово" запустят с 12 января Общество

С 12 января Нижегородпассажиравтотранс запустит маршрут № 130, который будет курсировать между улицей Долгополова с автостанцией Кстово. На маршруте будут действовать все предусмотренные льготы.

Как сообщил Общественный штаб по развитию Нижегородского транспорта в своём Telegram-канале, на маршруте будут задействованы автобусы большого класса, которые обеспечат комфортное и безопасное сообщение между Нижним Новгородом и Кстово. Водители уже проходят стажировку на новом направлении, чтобы быть готовыми к полноценному запуску.

Кроме того, напомним, с 4 января запущен новый маршрут №115, который следует от завода Нител до автостанции Кстово и идёт через деревню Бешенцево.

Напомним, что сообщение между Кстово и Нижним Новгородом на больших автобусах было приостановлено в 2020 году.