Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 января 2026 11:43Тоннелепроходческий комплекс "Владимир" отправился на техобслуживание
09 января 2026 11:07Маршрут №130 "Улица Долгополова - автостанция Кстово" запустят с 12 января
09 января 2026 10:31Победители конкурса "Знаешь? Научи!" получат допбаллы при поступлении в РУДН
09 января 2026 10:05Закрывшиеся нижегородские катки планируют возобновить работу с 10 января
09 января 2026 09:42ДУК внесла нижегородку в "чёрный список" за жалобу на плохую уборку снега
09 января 2026 08:15Сильный снегопад продолжится в Нижнем Новгороде и области 9 и 10 января
08 января 2026 18:05Нижегородцев предупредили о конской колбасе с ботулизмом
08 января 2026 17:27Магнитная буря накроет Нижний Новгород 9 января
08 января 2026 16:5518 тысяч кубометров снега вывезли с нижегородских улиц
08 января 2026 16:24Циклон "Фрэнсис" идет в Нижегородскую область: ожидается буран
Общество

Маршрут №130 "Улица Долгополова - автостанция Кстово" запустят с 12 января

09 января 2026 11:07 Общество
Маршрут №130 Улица Долгополова - автостанция Кстово запустят с 12 января

С 12 января Нижегородпассажиравтотранс запустит маршрут № 130, который будет курсировать между улицей Долгополова с автостанцией Кстово. На маршруте будут действовать все предусмотренные льготы.

Как сообщил Общественный штаб по развитию Нижегородского транспорта в своём Telegram-канале, на маршруте будут задействованы автобусы большого класса, которые обеспечат комфортное и безопасное сообщение между Нижним Новгородом и Кстово. Водители уже проходят стажировку на новом направлении, чтобы быть готовыми к полноценному запуску.

Кроме того, напомним, с 4 января запущен новый маршрут №115, который следует от завода Нител до автостанции Кстово и идёт через деревню Бешенцево.

Напомним, что сообщение между Кстово и Нижним Новгородом на больших автобусах было приостановлено в 2020 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
автобусы Кстовский район Общественный транспорт
Поделиться:
Новости по теме
29 декабря 2025 16:03Как изменятся автобусные маршруты Нижнего Новгорода с 1 января
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных