Маршрут №130 "Улица Долгополова - автостанция Кстово" запустят с 12 января

С 12 января Нижегородпассажиравтотранс запустит маршрут № 130, который будет курсировать между улицей Долгополова с автостанцией Кстово. На маршруте будут действовать все предусмотренные льготы.
Как сообщил Общественный штаб по развитию Нижегородского транспорта в своём Telegram-канале, на маршруте будут задействованы автобусы большого класса, которые обеспечат комфортное и безопасное сообщение между Нижним Новгородом и Кстово. Водители уже проходят стажировку на новом направлении, чтобы быть готовыми к полноценному запуску.
Кроме того, напомним, с 4 января запущен новый маршрут №115, который следует от завода Нител до автостанции Кстово и идёт через деревню Бешенцево.
Напомним, что сообщение между Кстово и Нижним Новгородом на больших автобусах было приостановлено в 2020 году.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+