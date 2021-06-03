Более 4 тысяч киберпреступлений совершено в Нижегородской области с начала 2021 года Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

С начала текущего года в Нижегородской области зафиксировано 4448 преступлений, совершенных с помощью IT-технологий.

Рост к аналогичному периоду прошлого года составляет 35%. Это почти 30% от общего числа преступлений на территории региона.

Такие сведения привел во время выступления за "круглым столом" в ННГУ имени Лобачевского и в эфире телекомпании "Волга" начальник управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Нижегородской области Дмитрий Мирясов.

По его оценке, проблема стремительного роста совершения IT-преступлений и низкий уровень их раскрываемости характерны для всех субъектов РФ.

Как заявил полицейский, данные обстоятельства связаны с быстрым ростом интернет-пространства, возникновением новых электронных платежных сервисов и платформ, использованием IP-телефонии и иных услуг, в том числе - предоставляемых финансово-кредитными организациями, государственными учреждениями.

По словам Дмитрия Мирясова, большинство криминальных преступлений с использованием IT-технологий носит имущественный характер ― кражи и мошенничество.

Мошенничеств с использованием IT-технологий совершено по итогу четырёх месяцев 1732, в настоящее время 2084, в том году было 1505, то есть увеличение почти на 500 преступлений, сообщил полковник полиции.

Участники "круглого стола" отметили, что мошенники теперь специализируются и на социальных сетях, и на электронных платёжных сервисах, и работают на различных интернет-платформах.

О масштабах проблемы заявляет и уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына.

"Сейчас в сферу информационных технологий переходит весь спектр мошенничества, с каждым разом мошенники демонстрируют всё более изощренные схемы", - заявила она.

Большинство преступлений в интернете - это кража денег, используются в основном две схемы. Первая настроена на то, чтобы получить от человека коды и пароли его карты, а затем вывести деньги с его счета. Вторая заключается в том, чтобы вынудить хозяина карты самого перевести деньги на подставной счет. Для этого используют так называемые "фишинговые" сайты, то есть жертву ловят как рыбку на крючок на сайты-двойники.

Интернет-мошенники - ещё и психологи. "Очень часто под психологическим воздействием держатели карт сами дают коды доступа к финансам или сами переводят деньги злоумышленникам", - говорит главный специалист отдела экономической безопасности управления безопасности Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Евгений Павлов.

Весной в сети мошенников попались покупатели популярной нижегородской пиццерии. Оказалось, что поисковик вместо официального сайта первым выдавал сайт-двойник. Расследование продолжается до сих пор. Уже известно о 450 000 рублей ущерба от действий мошенников.

"Раньше никогда не пользовалась этим сайтом и не ожидала, что могут быть неприятности. Когда с карты списалось много денег, поняла, что что-то не так", - рассказала одна из потерпевших.

Правила, как не попасться на крючок интернет-мошенников, как говорят специалисты, - достаточно простые: не доверять поисковикам, не открывать присланные ссылки, не делать предоплат неизвестным продавцам, не общаться с неизвестными по телефону.

Подробности и оценки стремительного роста количества киберпреступлений в Нижегородской области - в программе "Послесловие.События недели".