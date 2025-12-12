Нижегородцы жалуются на частный морг в садовом товариществе Происшествия

В садовом товариществе имени Мичурина в городе Заволжье Нижегородской области прямо среди дачных участков действует частный морг и зал прощаний. По словам жителей, все ритуальные процедуры проходят буквально в нескольких метрах от жилых домов, сообщает программа "Кстати" (16+).

Одна из жительниц СНТ рассказала, что участок, на котором сейчас работает ритуальный зал, ранее относился к землям садового товарищества. Позже его перевели в зону бытового обслуживания, после чего начались похоронные церемонии. По её словам, люди приходят прощаться с умершими прямо к её дому, иногда путая адреса.

Размещение ритуального зала нарушает санитарные нормы, которые требуют не менее 50 метров между таким залом и жилым домом. Областной суд признал перевод земли в категорию бытового обслуживания незаконным и обязал вернуть участок в статус СНТ. Однако, по словам местных, решение суда до сих пор не исполнено.

Владелец ритуального зала утверждает, что не осведомлён о судебном решении и считает своё заведение законным. Он также заявил, что перенёс объект вглубь участка, чтобы соблюсти нормативы.

