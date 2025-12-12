Нижегородцев предупредили о фейковом аккаунте начальника полиции Ятайкина

Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
12 декабря 2025 15:45 Происшествия
Нижегородцев предупредили о фейковом аккаунте начальника полиции ГУ МВД России по региону Вадима Ятайкина.

По данным полковника Алексея Трифонова, мошенники от лица Ятайкина вступают в переписку с пенсионерами МВД и говорят, что якобы ведется доследственная проверка из-за утечки данных из архива. В "подтверждение" своих слов аферисты присылают фейковое письмо якобы из ФСБ. 

Причем в поддельном профиле начальник полиции — в погонах полковника, хотя он уже два года как генерал.

Ранее мошенники пытались подобным способом обращаться к нижегородцам от лица начальника областного ГУ МВД Юрия Арсентьева. А в ноябре граждан предупредили о фейковых сайтах ГИБДД.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных