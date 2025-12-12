Нижегородцев предупредили о фейковом аккаунте начальника полиции Ятайкина Происшествия

Нижегородцев предупредили о фейковом аккаунте начальника полиции ГУ МВД России по региону Вадима Ятайкина.

По данным полковника Алексея Трифонова, мошенники от лица Ятайкина вступают в переписку с пенсионерами МВД и говорят, что якобы ведется доследственная проверка из-за утечки данных из архива. В "подтверждение" своих слов аферисты присылают фейковое письмо якобы из ФСБ.

Причем в поддельном профиле начальник полиции — в погонах полковника, хотя он уже два года как генерал.

Ранее мошенники пытались подобным способом обращаться к нижегородцам от лица начальника областного ГУ МВД Юрия Арсентьева. А в ноябре граждан предупредили о фейковых сайтах ГИБДД.