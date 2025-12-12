Нижегородцев предупредили о фейковом аккаунте начальника полиции Ятайкина

Нижегородцев предупредили о фейковом аккаунте начальника полиции ГУ МВД России по региону Вадима Ятайкина.
По данным полковника Алексея Трифонова, мошенники от лица Ятайкина вступают в переписку с пенсионерами МВД и говорят, что якобы ведется доследственная проверка из-за утечки данных из архива. В "подтверждение" своих слов аферисты присылают фейковое письмо якобы из ФСБ.
Причем в поддельном профиле начальник полиции — в погонах полковника, хотя он уже два года как генерал.
Ранее мошенники пытались подобным способом обращаться к нижегородцам от лица начальника областного ГУ МВД Юрия Арсентьева. А в ноябре граждан предупредили о фейковых сайтах ГИБДД.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+