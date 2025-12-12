Мошенники убедили 10-летнюю нижегородку перевести 36 тысяч с маминой карты Происшествия

10-летняя школьница из Балахны стала жертвой телефонных мошенников, переведя им 36 тысяч рублей с банковской карты своей матери. Об этом сообщает "Комсомольская правда - Нижний Новгород".

В полицию обратилась 38-летняя жительница Балахны. Она сообщила, что с её счёта были похищены деньги. В ходе проверки выяснилось, что злоумышленники ночью связались с ребёнком и, представившись защитниками финансов, убедили её перевести средства на якобы безопасные счета. Девочка выполнила указания мошенников, не поставив мать в известность.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

