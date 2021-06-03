Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Политика
20 июня 2021 16:03  [88] "Впереди большая работа над Программой партии с экспертами и жителями", - Евгений Лебедев
20 июня 2021 14:52  [123] "На Съезде "Единой России" был определен главный вектор работы партии – служение россиянам", - Наталья Назарова
20 июня 2021 14:43  [86] "Партия "Единая Россия" никогда не боялась говорить о проблемах", - Анатолий Лесун
20 июня 2021 13:34  [311] Регионам в ближайшие дни будет выделено дополнительно 30 миллиардов рублей, - Артём Кавинов
19 июня 2021 19:48  [333] Мы предложим правительству новую программу расселения ветхого и аварийного жилья, - Глеб Никитин
19 июня 2021 19:15  [300] Проекты по благоустройству нижегородских городов и населенных пунктов нужно продолжать, - Глеб Никитин
19 июня 2021 19:04  [277] Глеб Никитин возглавил региональную группу на выборах в Госдуму РФ
19 июня 2021 18:57  [344] Более 4,3 тысяч км дорог планируется отремонтировать к 2024 году в Нижегородской области, - Глеб Никитин
19 июня 2021 18:21  [492] Газификация – важнейшее направление работы правительства Нижегородской области, - Глеб Никитин
19 июня 2021 16:22  [258] Владимир Путин заявил, что у "Единой России" ключевая роль в реализации Послания Президента
Политика

"Впереди большая работа над Программой партии с экспертами и жителями", - Евгений Лебедев

20 июня 2021 16:03  [88] Политика
Фото предоставлено пресс-службой НРО Единой России

Фото предоставлено пресс-службой НРО Единой России

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

"Решение партии дало официальный старт нашей работе по защите интересов нижегородцев и выполнению тех поручений, которые уже были сформулированы в ходе предварительного голосования", - заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области, победитель предварительного голосовании "Единой России" Евгений Лебедев, комментируя итоги ХХ Съезда "Единой России".

"Особые задачи на себя принимаю по поддержке промышленных предприятий – системной основы экономики Нижегородской области - машиностроения и приборостроения", - сказал Евгений Лебедев.

"Безусловно, регион также сформулирует свое видение задач атомного машиностроения и науки. Это особенность нижегородчины должна найти свое место в программном документе, с которым "Единая Россия" войдет в новый созыв Государственной Думы", - отметил Евгений Лебедев.

Депутат подчеркнул, что общая работа будет оформлена в конкретной части народной Программы партии.

"Здесь, конечно, и поручения Послания Президента, и здесь же должно быть то видение работы депутатского корпуса, те акценты, которые зададут активные избиратели. Только такой документ достоин внимания, и только такой депутат может быть поддержан на предстоящих выборах", - уверен Евгений Лебедев.

Также парламентарий особо отметил, что необходимо дать содержание решению вопросов здравоохранения, культуры, образования, поддержке многодетных – социального государства в широком смысле, которые поднимались на встречах в Нижнем Новгороде и южных районах области.

"И отдельное внимание аграриям - сельское хозяйство юга области во многом в передовиках, но требует постоянного системного внимания власти. Впереди большая работа с экспертами и жителями", - сказал Евгений Лебедев.

Как сообщили в пресс-службе НРО "Единой России", на Съезде выдвинуты кандидаты по одномандатным избирательным округам. Нижегородскую область на выборах в Государственную Думу представят: по одномандатному округу №129 – Анатолий Лесун, по одномандатному округу № 130 – Евгений Лебедев, по одномандатному округу №131 – Наталья Назарова, по одномандатному округу №132 – Вадим Булавинов, по одномандатному округу № 133 – Артем Кавинов.

Также были приняты основные направления предвыборной Программы "Единой России". Документ обсудят в регионах и доработают с учетом поступивших предложений от граждан и представителей экспертного сообщества.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph