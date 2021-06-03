"Впереди большая работа над Программой партии с экспертами и жителями", - Евгений Лебедев Политика

Фото предоставлено пресс-службой НРО Единой России

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

"Решение партии дало официальный старт нашей работе по защите интересов нижегородцев и выполнению тех поручений, которые уже были сформулированы в ходе предварительного голосования", - заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области, победитель предварительного голосовании "Единой России" Евгений Лебедев, комментируя итоги ХХ Съезда "Единой России".

"Особые задачи на себя принимаю по поддержке промышленных предприятий – системной основы экономики Нижегородской области - машиностроения и приборостроения", - сказал Евгений Лебедев.

"Безусловно, регион также сформулирует свое видение задач атомного машиностроения и науки. Это особенность нижегородчины должна найти свое место в программном документе, с которым "Единая Россия" войдет в новый созыв Государственной Думы", - отметил Евгений Лебедев.

Депутат подчеркнул, что общая работа будет оформлена в конкретной части народной Программы партии.

"Здесь, конечно, и поручения Послания Президента, и здесь же должно быть то видение работы депутатского корпуса, те акценты, которые зададут активные избиратели. Только такой документ достоин внимания, и только такой депутат может быть поддержан на предстоящих выборах", - уверен Евгений Лебедев.

Также парламентарий особо отметил, что необходимо дать содержание решению вопросов здравоохранения, культуры, образования, поддержке многодетных – социального государства в широком смысле, которые поднимались на встречах в Нижнем Новгороде и южных районах области.

"И отдельное внимание аграриям - сельское хозяйство юга области во многом в передовиках, но требует постоянного системного внимания власти. Впереди большая работа с экспертами и жителями", - сказал Евгений Лебедев.

Как сообщили в пресс-службе НРО "Единой России", на Съезде выдвинуты кандидаты по одномандатным избирательным округам. Нижегородскую область на выборах в Государственную Думу представят: по одномандатному округу №129 – Анатолий Лесун, по одномандатному округу № 130 – Евгений Лебедев, по одномандатному округу №131 – Наталья Назарова, по одномандатному округу №132 – Вадим Булавинов, по одномандатному округу № 133 – Артем Кавинов.

Также были приняты основные направления предвыборной Программы "Единой России". Документ обсудят в регионах и доработают с учетом поступивших предложений от граждан и представителей экспертного сообщества.