Евгений Люлин заявился на участие в праймериз "Единой России"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин подал заявку для участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия".

Политик подчеркнул, что праймериз считает ключевым этапом для любого кандидата, поскольку именно в этот период он получает поддержку однопартийцев.

По его словам, процедура предварительного голосования — это "сверка личной программы, целей и задач с единым общим вектором страны".

Люлин добавил, что, являясь членом "Единой России" и спикером регионального парламента, испытывает гордость за то, что его вклад и его голос способствовали развитию Нижегородской области.

При этом он отметил, что впереди остается еще значительный объем работы, необходимой для дальнейшего роста.

Ранее стало известно, что в выборах в Госдуму планирует участвовать Александр Курдюмов, у которого в марте истекают полномочия в ЦИКе. А вот действующий депутат ГД Вадим Булавинов решил покончить с политической карьерой.