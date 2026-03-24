Люлин: "Предварительное голосование – это сверка личной программы, целей и задач каждого кандидата"

24 марта 2026 14:03
Люлин: Предварительное голосование – это сверка личной программы, целей и задач каждого кандидата

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Нижегородской области дан старт приему документов от кандидатов на участие в предварительном голосовании. «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая проводит такую процедуру. В 2026 году, в преддверии сентябрьских выборов в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание Нижегородской области, электронное голосование пройдёт с 25 по 31 мая.

В числе первых, заявление и пакет документов на участие в предварительном голосовании подал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

«Предварительное голосование – это сверка личной программы, целей и задач каждого кандидата в депутаты с единым партийным вектором. Только у “Единой России” есть четкая и понятная Народная программа по всем направлениям развития страны. Курс партии – курс президента! И мне это близко! Много лет работаю в органах исполнительной и законодательной власти и знаю, что это как ежедневный экзамен, когда надо постоянно делом доказывать свою эффективность. Для депутата, председателя Законодательного собрания особенно важно уметь принимать продуманные решения, гарантирующие развитие и открывающие перспективы для дальнейшего роста. Совместно с нижегородцами, губернатором, правительством, главами районов за прошедшие годы удалось сделать многое. Но впереди стоят новые задачи. Нужно завершать крупные инфраструктурные и системные проекты, которые обеспечат новое качество жизни и благополучие нижегородцев, продолжать поддерживать промышленность и сельское хозяйство, развивать социальную сферу, культуру, спорт, воспитывать молодежь, укреплять наши традиционные ценности», — заявил он.

Также в число первых кандидатов, подавших документы на участие в предварительном голосовании, вошла главный врач городской клинической больницы № 29, Герой Труда Российской Федерации Юлия Гаревская. В 2020 году, в разгар пандемии коронавируса, больница была перепрофилирована для приёма и лечения пациентов с COVID-19. Несмотря на колоссальную нагрузку, круглосуточную работу в защитных костюмах и риск заражения, ни один сотрудник не уволился. Сама Юлия Гаревская продолжала руководить работой учреждения даже с двусторонней пневмонией. За самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с инфекцией, Указом Президента России ей было присвоено звание Героя Труда Российской Федерации. 

«Мой стаж работы в здравоохранении — без малого 40 лет. Я не понаслышке знаю о проблемах отрасли. Многое уже сделано в рамках модернизации первичного звена и повышения качества и доступности медицинской помощи, но многое еще предстоит сделать. Нижегородская область — один из самых крупных и передовых регионов России, и она должна иметь своего представителя сферы здравоохранения в Государственной Думе. Поэтому я иду на выборы. Губернатор призвал всех неравнодушных жителей подавать предложения в новую Народную программу “Единой России”. У нас, медицинского сообщества, главных врачей, работников медицинской науки, такие предложения есть. Кроме того, в случае избрания я буду заниматься вопросами социальной сферы в целом — образованием, культурой, проблемами простых людей», — подчеркнула Юлия Гаревская.

Подать заявление для участия в отборе могут граждане Российской Федерации старше 21 года, зарегистрированные на территории региона. Для участников специальной военной операции, принявших участие в предварительном голосовании, в этом году предусмотрены дополнительные 25% к результатам. До 15 мая кандидатам необходимо опубликовать два видеоролика — о себе и своей программе.

«В настоящее время активно идёт фаза регистрации кандидатов на предварительное голосование. Мы уже видим большой интерес: люди понимают, что это действенный инструмент, чтобы стать кандидатами от главной политической партии страны и получить возможность представлять интересы избирателей в Законодательном собрании Нижегородской области или Государственной Думе. После завершения регистрации каждый житель региона сможет принять участие в голосовании и сделать свой выбор — кто достоин войти в список кандидатов от “Единой России”», — отметил руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

В оргкомитете ожидают, что в этом году количество желающих побороться за право стать кандидатами от партии будет сопоставимо с прошлыми электоральными циклами, когда в процедуре участвовали сотни нижегородцев. Регистрация избирателей для голосования начнётся 20 апреля и продлится до 29 мая.

Победители предварительного голосования будут утверждены кандидатами от «Единой России» на предстоящих выборах. Окончательный список партия сформирует на конференции в июне 2026 года.

Напомним, принять участие в голосовании смогут все зарегистрированные избиратели Нижегородской области, авторизовавшись через портал «Госуслуги». Рейтинговая система позволяет отдать свой голос сразу за нескольких кандидатов. Процедура проводится с использованием технологии блокчейн, что обеспечивает открытость и защищённость от внешних манипуляций.

 

