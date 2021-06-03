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Политика

"Единая Россия" по праву является ведущей политической силой страны", - Вадим Булавинов

21 июня 2021 11:54  [70] Политика
Единая Россия по праву является ведущей политической силой страны, - Вадим Булавинов

Единая Россия по праву является ведущей политической силой страны, - Вадим Булавинов

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Депутат Госдумы от Нижегородской области Вадим Булавинов прокомментировал итоги XX Съезда партии "Единая Россия".

"Съезд стал юбилейным, двадцатым по счету. За этим числом скрывается многое. Партия прошла этот долгий путь вместе со страной, вместе с жителями России", - отметил депутат Госдумы Вадим Булавинов.

"Конечно, многие оппоненты "Единой России" своими лозунгами и комментариями пытаются приуменьшить роль партии в становлении нашей Родины. Но им достаточно вспомнить, что было с нами двадцать лет назад. В каком состоянии была экономика, каким образом Россия была представлена на международной арене, в каких условиях жили люди, в каком состоянии были дворы, парки, дороги. Все это не решить одним днем, и одних выкриков, лозунгов для улучшения ситуации не достаточно. Нужны крупные федеральные проекты, нужна адресная помощь регионам, госпрограммы для разных направлений. Нужно грамотное и тщательно спланированное финансирование и строгий контроль за реализацией на местах. Необходима поддержка самых незащищенных категорий граждан. Нужны реальные действия, опыт и стремление улучшить жизнь в стране", - заявил Вадим Булавинов.

По словам депутата, двадцать лет – это и есть тот опыт, который сегодня позволяет заявить, что "Единая Россия" по праву является ведущей политической силой страны.

"Многое еще впереди. Но, каким бы ни был дальнейший путь, партия должна пройти его бок о бок с жителями страны, решая любые проблемы, от протекающих крыш или некачественного водоснабжения до наращивания экономики целого государства", - подчеркнул Вадим Булавинов.

Напомним, 19 июня в Москве прошел ХХ Съезд "Единой России". На Съезде выдвинуты кандидаты по одномандатным избирательным округам. Нижегородскую область на выборах в Государственную Думу представят: по одномандатному округу №129 – Анатолий Лесун, по одномандатному округу № 130 – Евгений Лебедев, по одномандатному округу №131 – Наталья Назарова, по одномандатному округу №132 – Вадим Булавинов, по одномандатному округу № 133 – Артем Кавинов.

Также принято решение о формировании 57 территориальных групп. Территориальную группу партии на выборах в Госдуму, в которую входят представители Нижегородской и Рязанской областей, Чувашской Республики, возглавил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин.

Во время работы Съезда были определены основные направления предвыборной Программы "Единой России". Документ обсудят в регионах и доработают с учетом поступивших предложений от граждан и представителей экспертного сообщества.

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Теги:
Вадим Булавинов Единая Россия
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