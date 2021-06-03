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Общество

Юрий Шалабаев призвал подрядчиков соблюдать сроки ремонта на ул. Варварской

21 июня 2021 14:23  [47] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев призвал подрядчиков соблюдать сроки проведения работ на ул. Варварской. Об этом он заявил во время выездного совещания на месте проведения работ.

По его словам, на улице уже закончили свои работы "Теплоэнерго" и "Водоканал", которые отремонтировали устаревшие сети.

"Сейчас активно ведутся работы по проекту "Чистое небо", который предусматривает прокладку линий коммуникаций и уличного освещения в подземных кабель-каналах. Параллельно работают дорожники, которые меняют тротуары, бортовой камень и покрытие самой проезжей части, а также ремонтируются фасады. Фронт работ значительный, поэтому слежу за тем, чтобы процесс был синхронизирован, и все подрядчики чётко шли в графике отведенных им по срокам работ", - заявил Юрий Шалабаев.

Новые тротуары на улице выполнены из брусчатки контрастных цветов, которая покрыта гранитной крошкой и имеет повышенную устойчивость при уборке механизированным способом. Сейчас уже проведена почти половина работ. Гарантия составит 5 лет.

Напомним, что почти 1 млрд рублей выделен на ремонт дорог в Нижнем Новгороде в текущем году.

Складывающаяся в рамках конкурсных процедур экономия позволила увеличить количество участков до 50, 30 из которых ремонтируется в рамках нацпроекта.

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Теги:
Дороги Юрий Шалабаев
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