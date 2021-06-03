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Бизнес

Банк "Открытие" получил премию "Золотой Меркурий" за лучшую банковскую программу для МСП

21 июня 2021 15:25  [60] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк "Открытие" получил премию "Золотой Меркурий" за лучшую банковскую программу для МСП. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, в центре международной торговли состоялась церемония награждения победителей и лауреатов Национальной премии в области предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий".

Банк "Открытие" получил главный приз за лучшую банковскую программу для МСП, представив новые цифровые продукты. Кроме того, он стал победителем в дополнительной номинации "Устремленные в будущее" по оценкам предпринимательского жюри.

Банк "Открытие" презентовал набор услуг для компаний малого и среднего бизнеса. В частности, цифровой кредит для новых и действующих клиентов: подача заявки, получение решения и обслуживание этого кредита происходит онлайн. Срок рассмотрения заявки – от 1 до 3 дней. Кредит выдается без комиссий, страховок, поручительства и залога. Его максимальная сумма составляет 5 миллионов рублей. Кроме того, банк представил welcome-овердрафт: расчетный счет для новых клиентов с бессрочным овердрафтом от 10 тысяч до миллиона рублей, а также предодобренные кредиты и овердрафты для активных клиентов на сумму до 10 миллионов рублей. Эти продукты также полностью цифровизированы.

"Банк "Открытие" во второй раз стал лауреатом премии ТПП "Золотой меркурий": в 2021 году он стал лучшим банком для МСП и получил специальную премию "Устремленные в будущее" за развитие цифрового кредитования. Мы создаем кредитные продукты на базе скоринга и машинного обучения, цифровой портрет клиента позволяет нам делать предпринимателям релевантные предложения, при этом корректно оценивая кредитные риски. Благодаря этому кредит онлайн – без документов и визита в офис – стал для наших клиентов удобным и быстрым продуктом. В первом квартале 2021 года 86% выданных в "Открытии" кредитов для МСП – цифровые", - сказала заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова.

Победитель в банковской номинации выбирался по итогам федерального конкурса "Лучшая банковская программа для МСП – 2021". Он проводился в шестой раз и был организован ТПП России при поддержке Банка России, Минэкономразвития, ВЭБ.РФ, Корпорации МСП, Ассоциации банков России, Совета Федерации и Государственной Думы.

В конкурсе участвовал 41 российский банк из 22 регионов страны. В финал вышли 16 банков со специальными программами для развития малого и среднего предпринимательства, набравшие наибольшее количество баллов по итогам "контрольной закупки", проведенной предпринимательским жюри.

Банки оценивались по 19 критериям – в этом году акцент в конкурсе был сделан на возможности взаимодействия с банком полностью в онлайн-режиме и стоимости эквайринга. Кроме того, жюри оценивало наличие бесплатных онлайн-сервисов, онлайн-бухгалтерии, расчетно-кассового обслуживания и банковских гарантий для обеспечения контрактов, а также развитие Системы быстрых платежей.

Финалисты выступали с презентациями своих программ, а победители конкурса определялись посредством онлайн-голосования предпринимателей из всех регионов России.

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Теги:
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