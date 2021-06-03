Высокий класс пожароопасной обстановки установится в Нижегородской области с 22 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Специалисты ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" сообщают о IV классе пожароопасности лесов в регионе.

Согласно информации, в период с 22 по 25 июня в большинстве районов Нижегородской области и в самом Нижнем Новгороде установится высокая пожароопасность лесов и торфяников.

В связи с этим прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, а также опасность распространения огня на населенные пункты и линии электропередач.

Специалисты ведомства рекомендуют населению быть предельно осторожными: не жечь сухую траву, не жарить шашлык в лесопарковой зоне, быть осторожным при курении вблизи зеленых насаждений. А при обнаружении очага природного пожара необходимо соблюдать осторожность и оперативно вызвать пожарных.

Напомним, жара до +36° ожидается в Нижнем Новгороде и области в течение всей текущей недели.