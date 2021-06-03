ВТБ запустил автопополнение счетов для участия в госзакупках Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ВТБ запустил услугу автопополнения специального счета для участия в электронных закупках в рамках 44-ФЗ для клиентов среднего и малого бизнеса.Сервис позволяет автоматически пополнить специальный счет в случае недостатка средств для обеспечения заявки.



Если на специальном счете в момент поступления запроса от электронной торговой площадки (ЭТП) недостаточно средств, банк автоматически переведет на него недостающую сумму с расчетного счета. При этом клиенты могут установить лимит максимального разового списания. Он будет действовать на каждый отдельный запрос от электронной торговой площадки. Сервис предоставляется бесплатно.



"Мы стремимся обеспечить предпринимателям комфортный банковский сервис в рамках действующей системы закупок. Основная задача специального счета – продемонстрировать, что у поставщика достаточное денежное обеспечение, которое требуется для конкурсной процедуры. Порой нехватка даже одного рубля в момент блокировки средств может оказаться критичной. Услуга автопополнения позволяет нашим клиентам избежать этих рисков и быть уверенными в том, что участие в конкурсе пройдет по плану", − прокомментировала Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.



Чтобы подключить услугу автопополнения, а также установить лимиты списания с расчетного счета, необходимо направить заявку в интернет-банке ВТБ Бизнес Онлайн. Также в режиме онлайн клиенты могут получать информацию о блокировках и разблокировках средств по запросу ЭТП за любой выбранный период.