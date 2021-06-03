Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Политика
21 июня 2021 19:57  [108] Константин Костин считает, что "Единая Россия" может получить 45-48% на выборах в Госдуму РФ
21 июня 2021 18:06  [117] "Несмотря на вызовы времени, партия "Единая Россия" всецело сконцентрировалась на преодолении трудностей", - Евгений Люлин
21 июня 2021 11:54  [142] "Единая Россия" по праву является ведущей политической силой страны", - Вадим Булавинов
20 июня 2021 16:03  [444] "Впереди большая работа над Программой партии с экспертами и жителями", - Евгений Лебедев
20 июня 2021 14:52  [384] "На Съезде "Единой России" был определен главный вектор работы партии – служение россиянам", - Наталья Назарова
20 июня 2021 14:43  [286] "Партия "Единая Россия" никогда не боялась говорить о проблемах", - Анатолий Лесун
20 июня 2021 13:34  [503] Регионам в ближайшие дни будет выделено дополнительно 30 миллиардов рублей, - Артём Кавинов
19 июня 2021 19:48  [502] Мы предложим правительству новую программу расселения ветхого и аварийного жилья, - Глеб Никитин
19 июня 2021 19:15  [491] Проекты по благоустройству нижегородских городов и населенных пунктов нужно продолжать, - Глеб Никитин
19 июня 2021 19:04  [455] Глеб Никитин возглавил региональную группу на выборах в Госдуму РФ
Политика

Константин Костин считает, что "Единая Россия" может получить 45-48% на выборах в Госдуму РФ

21 июня 2021 19:57  [108] Политика

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает, что "Единая Россия" может получить 45-48% на выборах в Госдуму РФ. Политтехнолог прокомментировал предложения президента Владимира Путина и решения съезда "Единой России".

"Федеральная часть списка, предложенная лидером партии, президентом России Владимиром Путиным, максимально точно отражает актуальные запросы граждан страны: увеличение мер социальной защиты, поддержка семьи, материнства и детства, улучшение качества образования и здравоохранения", – отметил Константин Костин

"Предложение президента позволит "Единой России" сформировать оптимальную электоральную и политическую конструкцию. Если прогноз о том, что большинство территориальных групп возглавят главы регионов с актуальным высоким рейтингом, окажется верным, то можно прогнозировать результат партии 19 сентября в диапазоне 45-48%, заявил главный политтехнолог "Единой России"

Отвечая на вопрос журналистов о "сроке годности" "Единой России", Константин Костин отметил, что партия должна меняться. "Необходимость выходить на выборы, общаться с гражданами, убеждать в правильности и эффективности своей программы, получать ост людей обратную связь — это с одной стороны гарантия постоянных изменений, с другой гарантией того, что "срок годности" отодвигается или даже отсутствует в принципе, потому что демократия позиционирует себя система, которая преодолевая проблемы и кризисы, самосовершенствуется. Запас прочности и адаптивности у партии очень высокий", – подчеркнул он.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы Государственная Дума Единая Россия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph