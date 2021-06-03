Константин Костин считает, что "Единая Россия" может получить 45-48% на выборах в Госдуму РФ Политика

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает, что "Единая Россия" может получить 45-48% на выборах в Госдуму РФ. Политтехнолог прокомментировал предложения президента Владимира Путина и решения съезда "Единой России".

"Федеральная часть списка, предложенная лидером партии, президентом России Владимиром Путиным, максимально точно отражает актуальные запросы граждан страны: увеличение мер социальной защиты, поддержка семьи, материнства и детства, улучшение качества образования и здравоохранения", – отметил Константин Костин

"Предложение президента позволит "Единой России" сформировать оптимальную электоральную и политическую конструкцию. Если прогноз о том, что большинство территориальных групп возглавят главы регионов с актуальным высоким рейтингом, окажется верным, то можно прогнозировать результат партии 19 сентября в диапазоне 45-48%, заявил главный политтехнолог "Единой России"

Отвечая на вопрос журналистов о "сроке годности" "Единой России", Константин Костин отметил, что партия должна меняться. "Необходимость выходить на выборы, общаться с гражданами, убеждать в правильности и эффективности своей программы, получать ост людей обратную связь — это с одной стороны гарантия постоянных изменений, с другой гарантией того, что "срок годности" отодвигается или даже отсутствует в принципе, потому что демократия позиционирует себя система, которая преодолевая проблемы и кризисы, самосовершенствуется. Запас прочности и адаптивности у партии очень высокий", – подчеркнул он.