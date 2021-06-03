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Культура и отдых

Посетителей книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве пригласили на 800-летие Нижнего Новгорода

21 июня 2021 19:59  [98] Культура и отдых
Посетителей книжного фестиваля Красная площадь в Москве пригласили на 800-летие Нижнего Новгорода

Посетителей книжного фестиваля Красная площадь в Москве пригласили на 800-летие Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Издательства Нижегородской области приняли участие в книжном фестивале "Красная площадь", который прошёл в Москве с 17 по 20 июня 2021 года.

Это уже пятый фестиваль, на котором были представлены нижегородские книги.

На площадке "Регионы" Нижегородская область была представлена объединённой экспозицией из около 200 изданий, в том числе книг, выпущенных при поддержке регионального правительства.

Как отмечали издатели, в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода стенд Нижегородской области пользовался особой популярностью среди посетителей. Гости фестиваля интересовались литературой о Нижнем Новгороде и известных нижегородцах, а также детскими произведениями.

Посетителям стенда Нижегородской области и мероприятий, организованных региональными издательствами, раздавались приглашения на празднование 800-летия Нижнего Новгорода с краткой памяткой-программой основных событий.

В частности, издательство "Кварц" организовало на фестивале встречу с Юлией Варнаковой, автором и иллюстратором книг "Нижегородский кремль: о чем расскажут башни" и "В доме на краю леса". Издательство "Деком" презентовало книги и альбомы, выпущенные к 800-летию Нижнего Новгорода: "Кафедральный собор во имя благоверного князя Александра Невского". Также состоялась презентация книг "Нижний Новгород – 800", "Нижегородский государственный художественный музей", "Три времени Нижнего Новгорода" и "Ах, что такое движется там по реке…", изданных к юбилею города при содействии областного правительства в рамках региональной программы поддержки книгоиздания. Она действует в регионе с 2008 года, за это время были изданы 103 книги общим тиражом свыше 80 тыс. экземпляров.

За четыре дня работы фестиваля его посетило свыше 50 тысяч человек. Нижегородские издатели традиционно увезли с выставки дипломы и благодарственные письма.

СПРАВКА:

Книжный фестиваль "Красная площадь" организован Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям. Впервые книжный фестиваль на Красной площади в Москве под рабочим названием "Книги России" прошел с 25 по 28 июня 2015 года и стал кульминационным событием Года литературы.

Ранее сообщалось, что книжные издания, выпущенные при финансовой поддержке правительства Нижегородской области, неоднократно становились победителями и лауреатами всероссийских конкурсов и ежегодно представляются на международных и всероссийских книжных фестивалях и выставках-ярмарках в Москве и за рубежом в рамках объединенных экспозиций нижегородских издательств.

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Теги:
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