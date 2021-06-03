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Бизнес

ВТБ готов обеспечить онлайн-начисление алиментов

21 июня 2021 20:04  [94] Бизнес

ВТБ готов обеспечить онлайн-начисление алиментов. Об этом заявил начальник управления "Государственные услуги" ВТБ Святослав Агеев, сообщает пресс-служба банка.

В сообщении говорится, что ВТБ планирует одним из первых обеспечить перевод процедуры взыскания алиментов в России в электронный формат, как только появится законодательная и техническая база.

"В рамках стратегии по переводу 100% сервисов банка в онлайн-формат мы активно взаимодействуем с Минцифрой и уже реализуем наиболее востребованные гражданами сервисы в части предоставления государственных услуг в ВТБ Онлайн. Сегодня клиенты банка могут оформить в онлайн-банке перевод пенсии на карту ВТБ. Кроме того, благодаря налаженной системе межведомственного электронного взаимодействия, которая является базой для перевода основных государственных услуг в онлайн-режим, мы в апреле вдвое ускорили процедуру распоряжения материнским капиталом – этой возможностью уже воспользовалось более 4 тыс. семей. Помимо этого, осенью ипотечные клиенты ВТБ смогут в несколько кликов оформить в ВТБ Онлайн налоговый вычет за приобретение имущества, не потребуется собирать документы от застройщика и банка и идти с ними в офис ФНС. Также уже доступно оформление в онлайн-формате налогового вычета по ИИС", - отметил Святослав Агеев.

"Вопрос с уплатой алиментов является системно значимым, и ВТБ как социально ответственный банк готов одним из первых реализовать его в своих каналах, как только сервис будет доступен для банков. Это потребует активного взаимодействия банков, судебных органов и службы судебных приставов и позволит значительно упростить и кратно ускорить процедуру оформления и получения алиментов на детей", - добавил он в заключение.

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Теги:
Банки ВТБ
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