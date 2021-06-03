"Полуторку" из 12 тысяч свечей создали в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба НРО партии

Легендарную "полуторку" из 12 тысяч свечей создали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает НРО партии "Единая Россия".

Согласно информации, свечи традиционно зажгли в ночь с 21 на 22 июня, в память о событиях 1941 года. В этом году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны.

В Нижнем Новгороде акция "Огненные картины войны" прошла у Монумента боевой и трудовой Славы автозаводцев с Вечным огнем. Активисты и волонтеры "Единой России" и "Молодой Гвардии" из свечей составили картину, изображающую грузовик ГАЗ-АА. "Полуторки" сыграли огромную роль во время войны. Эти грузовики отличались большой проходимостью, выносливостью и неприхотливостью. Они были незаменимы на фронте, особенно во время блокады Ленинграда. По "дороге жизни" в основном на "полуторках" перевозили продовольствие, и обеспечивалась эвакуация. Благодаря горьковским грузовикам в войну были спасены сотни тысяч жизней, а в послевоенный период они помогали поднимать страну из руин.

У монумента Славы прошел памятный митинг, во время которого участники акции почтили память героев Великой Отечественной войны.

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов, наша Родина потеряла миллионы жизней, чтобы сохранить светлое будущее нам.

"С начала войны прошло 80 лет. Но эти события останутся в нашей памяти навечно. Для меня и моей семьи – это стало большой трагедией: я не видел ни одного деда, они остались на поле боя, бабушка тоже умерла во время войны. Стоя здесь, я вспоминал всех, кто ушел. Низкий поклон им за то, что мы и наши дети, внуки можем жить в мирное время. Мы сегодня не так остро уже ощущаем тот ужас, который посетил каждый дом, каждую семью. Но мы должны не забывать, что российские солдаты, российские люди никогда не сдаются", - заявил Дмитрий Краснов.

Руководитель исполнительного комитета регионального отделения "Единой России" Алексей Антонов рассказал, что место для акции было выбрано неслучайно. Именно Автозаводский район является "Родиной" легендарных "полуторок", которые являются одним из символов нашей области, и символов Нижнего Новгорода – Города трудовой доблести.

"За время Великой Отечественной войны из Нижегородской области ушли воевать более 800 тысяч человек. Остальные в тяжелейших условиях работали в тылу, на предприятиях, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. Например, автозаводская земля неоднократно подвергалась бомбежкам, потому что именно здесь производилось огромное количество техники и вооружения. Трудовой подвиг всех горьковчан сегодня увековечен в звании "Город трудовой доблести", которого удостоился Нижний Новгород. Мы должны пронести эту память через года, из поколения в поколение. И важно, что к таким акциям сегодня присоединяется много молодежи. Им интересна история страны, региона и своей семьи", - подчеркнул Алексей Антонов.

Всех погибших героев почтили минутой молчания, также участники возложили цветы к мемориалу.

"Огненные картины войны» появились во всех городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести. Картины посвящены вкладу конкретного региона и его жителей в Великую Победу. Все инсталляции объединяет общий лозунг "Помним".