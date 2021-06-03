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Общество

"Пусть этот день будет еще одним поводом вспомнить всех, кто сражался за Родину", - Юрий Шалабаев

22 июня 2021 09:58  [87] Общество
Юрий Шалабаев

Юрий Шалабаев

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил обращение ко Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны.

"День 22 июня 1941 года разделил историю нашей страны, нашего города, каждой советской семьи на две части: до и после Великой Отечественной войны. Война вошла в каждый дом, забирая отцов и сыновей, оставляя после себя только холод, боль и траур", - говорится в его обращении.

"Вместе со всей страной, со всем многомиллионным народом мы заявляем: в этой Отечественной войне каждый из нас на любом участке… будет самоотверженно, не жалея сил, бороться за полную победу над фашистскими захватчиками", – такие слова были в резолюции многотысячного митинга, который прошел на главной площади Горького на следующий день после объявления войны. И горьковчане сдержали свое слово, внеся огромный вклад в приближение Великой Победы", - отмечает Юрий Шалабаев.

"Тысячи горьковских призывников были мобилизованы в регулярные войска, еще тысячи, кого не взяли в ряды Советской Армии, записывались в народное ополчение. Те, кто не мог держать оружие, встали к станкам на горьковских заводах, в цехах которых круглосуточно производили такие необходимые фронту танки и самолеты, самоходки и артиллерийские установки, грузовые автомобили и радиостанции", - заметил глава города.

"В Горьком располагались госпитали для воинов, жители города принимали активное участие в сдаче крови для переливания раненым. В память и благодарность за подвиг и вклад горьковчан в Победу наш город удостоен звания "Город трудовой доблести". Пусть этот день будет еще одним поводом вспомнить всех, кто сражался за Родину, кто погиб и кто выстоял, кто ковал Победу в тылу! Спасибо ветеранам, живущим рядом с нами! Мирного неба всем нижегородцам", - резюмировал Юрий Шалабаев.

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Теги:
Праздники Юрий Шалабаев
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