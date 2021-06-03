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Общество

"День памяти и скорби символизирует силу и мощь российского народа", - Олег Лавричев

22 июня 2021 10:40  [31] Общество
Олег Лавричев

Олег Лавричев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель городской Думы Олег Лавричев направил обращение ко Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны.

"22 июня, без преувеличения, особый день в истории нашей страны. Ровно 80 лет назад в полдень весь советский народ узнал по радио о начале Великой Отечественной войны. Самая кровопролитная в истории человечества война унесли жизни миллионов людей и оставила невосполнимую боль потери практически в каждой российской семье. Из Горького на фронт ушли 880 тысяч человек, почти треть наших земляков пала жертвой фашизма", - заметил он.

"В годы войны наш город превратился в настоящую кузницу. Горьковские предприятия дали фронту 31 тысячу танков и самоходный артиллерийских установок, 16 тысяч самолетов, 170 тысяч боевых машин, 27 субмарин, 1165 легендарных "Катюш" и более 57 миллионов боеприпасов", - говорится в обращении председателя Гордумы.

"Сегодня мы вспоминаем всех, кто приближал великую Победу. Скорбим по жертвам Великой Отечественной войны, склоняем головы перед неизвестным солдатом, благодарим ветеранов, тружеников тыла и всех, кто поднимал нашу страну в послевоенные годы. День памяти и скорби символизирует силу и мощь российского народа, объединяет поколения и учит нас ценить буквально минуты мирного времени", - резюмировал Олег Лавричев.

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Теги:
Олег Лавричев Праздники
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