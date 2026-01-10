Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 января 2026 14:05Учёные ННГУ нашли способ усилить эффективность противоопухолевых препаратов
10 января 2026 13:33Нижегородцам напомнили о повышении штрафов за неправильную перевозку детей
10 января 2026 13:06Свыше 100 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за три дня
10 января 2026 11:55Пассажиров перенаправленного в Нижний Новгород рейса отправят в Москву автобусом
10 января 2026 11:20Более 25 тысяч кв. м дорожного покрытия отремонтировали в Канавине в 2025 году
10 января 2026 10:56Мороз окрепнет в Нижегородской области в последние дни новогодних каникул
10 января 2026 10:34Транспортная прокуратура следит за задержкой авиарейсов в Нижнем Новгороде
10 января 2026 10:07Кадровый центр помог трудоустроиться более 500 нижегородцам с инвалидностью
10 января 2026 09:15Снегопады сохранятся в Нижнем Новгороде и области на весь день 10 января
10 января 2026 08:47Авиарейсы до Шереметьева перенаправляются в Нижний Новгород из-за плохой погоды
Общество

Учёные ННГУ нашли способ усилить эффективность противоопухолевых препаратов

10 января 2026 14:05 Общество
Учёные ННГУ нашли способ усилить эффективность противоопухолевых препаратов

Фото: пресс-служба ННГУ им. Лобачевского, автор - Андрей Скворцов

В ННГУ им. Лобачевского разработали инновационный метод синтеза соединений для повышения активности противоопухолевых препаратов. Этот метод позволяет добавлять фрагменты-усилители к уже существующим фармацевтическим препаратам, рассказали в пресс-службе вуза.

Учёные кафедры органической химии химического факультета разработали технологию внедрения аминометильных групп в биологически активные соединения, которые подавляют рост опухолевых клеток. Это значительно повышает эффективность противоопухолевых препаратов.

Василий Отвагин, доцент кафедры органической химии, объяснил, что в 1980-х годах эти соединения активно исследовались, но их химическое строение делало их неустойчивыми и быстро распадающимися, что затрудняло применение. Для стабилизации процесса синтеза использовался хлорид цинка. Высокий выход и чистота продукта делают метод интересным для учёных и фармацевтического производства.

Аминометильные группы действуют как фармакофорные фрагменты, усиливая эффективность противоопухолевых препаратов. Новая реакция позволяет добавлять эти фрагменты к готовым лекарствам.

Екатерина Кудряшова, младший научный сотрудник кафедры органической химии, сообщила, что метод также используется для синтеза новых биологически активных соединений, включая вещества с азотистыми гетероциклами, которые могут иметь значительное биологическое действие. Также метод позволяет одностадийно присоединять пептиды, нацеленные на опухолевые клетки.

Исследования проводились учёными химического факультета, НИИ химии и кафедры биофизики Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского в сотрудничестве с Институтом элементоорганических соединений им. Несмеянова РАН.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Медицина и здоровье Наука ННГУ имени Лобачевского
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных