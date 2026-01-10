Учёные ННГУ нашли способ усилить эффективность противоопухолевых препаратов

Фото:
В ННГУ им. Лобачевского разработали инновационный метод синтеза соединений для повышения активности противоопухолевых препаратов. Этот метод позволяет добавлять фрагменты-усилители к уже существующим фармацевтическим препаратам, рассказали в пресс-службе вуза.
Учёные кафедры органической химии химического факультета разработали технологию внедрения аминометильных групп в биологически активные соединения, которые подавляют рост опухолевых клеток. Это значительно повышает эффективность противоопухолевых препаратов.
Василий Отвагин, доцент кафедры органической химии, объяснил, что в 1980-х годах эти соединения активно исследовались, но их химическое строение делало их неустойчивыми и быстро распадающимися, что затрудняло применение. Для стабилизации процесса синтеза использовался хлорид цинка. Высокий выход и чистота продукта делают метод интересным для учёных и фармацевтического производства.
Аминометильные группы действуют как фармакофорные фрагменты, усиливая эффективность противоопухолевых препаратов. Новая реакция позволяет добавлять эти фрагменты к готовым лекарствам.
Екатерина Кудряшова, младший научный сотрудник кафедры органической химии, сообщила, что метод также используется для синтеза новых биологически активных соединений, включая вещества с азотистыми гетероциклами, которые могут иметь значительное биологическое действие. Также метод позволяет одностадийно присоединять пептиды, нацеленные на опухолевые клетки.
Исследования проводились учёными химического факультета, НИИ химии и кафедры биофизики Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского в сотрудничестве с Институтом элементоорганических соединений им. Несмеянова РАН.
