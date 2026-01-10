Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Более 25 тысяч кв. м дорожного покрытия отремонтировали в Канавине в 2025 году

Более 25 тысяч кв. м дорожного покрытия отремонтировали в Канавине в 2025 году

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Канавинском районе в 2025 году отремонтировали более 25 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Работы проводились в рамках программы целевого ремонта, направленной на обновление наиболее изношенных участков дорог.

В первую очередь специалисты уделили внимание магистральным дорогам категорий "А" и "Б" с наиболее высокой интенсивностью движения автомобилей и общественного транспорта. На метромосту обновили 1300 кв. м покрытия, а на Гордеевском виадуке — 1000 кв. м. Эти объекты играют важную роль в транспортной инфраструктуре района, поэтому их ремонт стал приоритетным.

Параллельно с работами на магистралях были благоустроены внутридворовые территории. Обновление коснулось улиц Гордеевской, Совнаркомовской, Пролетарской, Мещерского бульвара и других.

Глава Канавинского района Артём Иванов подчеркнул, что комплексный подход к благоустройству включает взаимодействие с домоуправляющими компаниями. Например, при ремонте придомовых территорий на Московском шоссе и улице Чкалова участвовали как дорожные службы, так и управляющая компания, что позволило выполнить все работы одновременно.

В райадминистрации также отметили, что все ремонтные мероприятия проводятся на основе обращений жителей и поручений главы района, полученных в ходе регулярных объездов. Целевой карточный ремонт проводится круглогодично, но погодные условия также учитываются. Основной объём работ традиционно выполняется в летний период.

Напомним, что более 20 тысяч кв.м асфальта обновили в Приокском районе в 2025 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Городское хозяйство Дороги Канавинский район
