Мороз окрепнет в Нижегородской области в последние дни новогодних каникул

В ближайшие выходные в Нижегородской области ожидается значительное похолодание. По данным сервиса Яндекс Погода, температура воздуха опустится до 10 градусов ниже нуля, а также усилится влияние погодных факторов.
В субботу, 10 января, в утренние часы ожидается слабый снегопад при температуре около -5 градусов, однако из-за высокой влажности и восточного ветра, ощущаемая температура может достигать -10 градусов. Атмосферное давление ниже нормы. Днём снег будет продолжаться. К вечеру на небе появятся прояснения, а мороз окрепнет до -7 градусов.
Воскресенье, 11 января, принесёт ещё более заметное похолодание. Утром температура опустится до -10 градусов, а вот восточный ветер стихнет до 1 м/с. Днём ожидается около -7...-8 градусов, но по ощущениям мороз будет крепче. Также вероятен небольшой снегопад. К вечеру ветер усилится.
Магнитное поле Земли в субботу будет стабильное, однако уже в воскресенью возможна слабая магнитная буря.
После тёплого и малоснежного декабря в Нижегородскую область пришла настоящая русская зима.
