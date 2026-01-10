Свыше 100 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за три дня Общество

За три дня обильного снегопада в Нижнем Новгороде выпало рекордное количество осадков — более полуметра. За это время было вывезено 103 тысячи кубометров снега, что значительно превышает показатели прошлых лет, рассказал мэр Юрий Шалабаев в своих соцсетях.

Для борьбы с последствиями стихии задействовано более 1350 единиц снегоуборочной техники, а также свыше 3,5 тысячи дорожных рабочих и дворников, которые работают круглосуточно. Особое внимание уделяется уборке дворовых территорий, за этим следит Административно-техническая инспекция. Под отдельным контролем администрации города - состояние тротуаров и подходов к пешеходным переходам.

Однако Шалабаев отметил, что несмотря на все усилия, есть места, где дорожки расчищены до асфальта, а в других местах образовалась снежная каша.

"Снег в Нижнем продолжает идти, а мы - работать", - подчеркнул мэр.

Напомним, по данным Верхне-Волжского управления Гидрометцентра, в период с 10 по 11 января в Нижегородской области и Нижнем Новгороде ожидается сильный снегопад и гололёд.

Ранее НИА "Нижний Новгород" выяснило, куда нижегородцы могут сообщать о плохой уборке снега, а также обратиться по всем неотложным вопросам – отоплению, электроснабжению и другим проблемам.