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Общество

Незаконные вывески демонтировали с центральных улиц Нижнего Новгорода

22 июня 2021 12:18  [1] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Более 70 самовольно размещённых информационных конструкций, демонтировали в Нижнем Новгороде в рамках подготовки к 800-летию города. Они не соответствуют дизайн-коду приволжской столицы. Об этом сообщили в департаменте градостроительного развития и архитектуры администрации Нижнего Новгорода.

"На данный момент с улиц города были демонтированы 77 незаконных вывесок в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода № 2058 от 20 мая 2021 года о порядке демонтажа информационных конструкций, не соответствующих требованиям к их размещению", - рассказали в департаменте.

По уточнённой информации, 67 конструкций демонтированы владельцами самостоятельно, 10 конструкций убрали за счёт городского бюджета.

Специалисты инспектируют улицы города: уже проверены Большая Покровская, Рождественская, Алексеевская, Ошарская, Пискунова, Грузинская, Донецкая, Широкая, Нижне-Волжская набережная, а также площади Свободы, Маркина и Горького.

С начала этого года департамент подготовил уже 622 уведомления о необходимости демонтажа информационных конструкций.

Согласно правилам благоустройства, размещение информационных конструкций осуществляется только при наличии согласования мэрии. Чтобы его получить, необходимо подать документы, указанные в правилах благоустройства, на рассмотрение в Депград по адресу: Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, телефон: (831) 439-02-46, электронная почта: dgria@admgor.nnov.ru.

Напомним, в Нижнем Новгороде 71 улица включена в проект "Чистое небо". В её рамках будут демонтированы неисправные гирлянды, не используемые провода и перетяжки. Пилотными для реализации данного проекта является историческая часть Нижнего Новгорода, территория Гребного канала и улица Советская.

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Теги:
800-летие Благоустройство
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