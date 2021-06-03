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Общество

ВТБ запустил видеообслуживание на сайте для жителей Нижнего Новгорода

22 июня 2021 12:26  [85] Общество

Фото: ВТБ

ВТБ первым на банковском рынке России запустил обслуживание клиентов на сайте с использованием средств видеосвязи. Одним из пилотных городов, где
новый сервис начал работу, стал Нижний Новгород.
 
Формат видеообслуживания на сайте станет альтернативой визитам в офис. Новые и действующие клиенты ВТБ смогут не только проконсультироваться в режиме 24/7 по сложным продуктам или обсудить индивидуальные условия, но и дистанционно завершить обслуживание и оформить услугу, используя технологию "цифрового подписания". На текущем этапе с помощью сервиса можно оформить кредит наличными и кредитную карту.
 
Обслуживание по видеосвязи похоже на обычный видеозвонок через Zoom, Skype или FaceTime, при этом клиентам не требуется установка специализированного программного обеспечения. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, достаточно с ПК запустить сайт vtb.ru, на странице "Кредиты наличными" нажать на плавающий виджет "Видеозвонок". Обслуживание клиентов посредством видеозвонка осуществляется сотрудниками контакт-центра ВТБ.
 
Кроме Нижнего Новгорода, на этапе пилотирования сервис начнет работу еще в 9 городах: Самара, Пермь, Саратов, Казань, Киров, Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Ставрополь. Решение по тиражированию технологии на остальные российские города будет приниматься в конце 3 квартала 2021 года.
 
"Видеосервисы уже активно используются в повседневной жизни: для обучения, дистанционной работы, медицины. Сама идея видеозвонка в банк вызывает большой интерес у многих – она современна и ожидаема в условиях возникающих ограничений, связанных с пандемией. Данное решение позволит не только повысить привлекательность банка как высокотехнологичного и клиентоориентированного, но и создает комфортные условия взаимодействия с нами для клиентов с ограниченными возможностями и лиц пожилого возраста. Живое общение с сотрудником банка придает уверенность в принимаемом решении, позволит клиентам задать все вопросы и не воспринимать потенциальный продут как сложный" - отметил Антон Шикуло, заместитель руководителя розничного бизнеса ВТБ, вице-президент ВТБ.
 
"Видеоконсультирование – это новый шаг в развитии дистанционного обслуживания клиентов. Ранее сотрудники контакт-центра были "голосом" банка, теперь стали и его "лицом". С введением данного сервиса мы становимся еще ближе к клиентам, повышаем качество консультаций и можем предлагать наиболее подходящий для них продукт. В условиях пандемии именно видеоконсультирование поможет создать "эффект личного присутствия" и "живого общения" с нашими специалистами, что повысит доверие клиентов к банку", - прокомментировала Ольга Цегельная, руководитель департамента клиентского обслуживания, вице-президент ВТБ.

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