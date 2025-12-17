Нижегородцев предупредили о сильном гололеде 17 декабря

Жителей Нижнего Новгорода и области предупредили о сильном гололеде утром и днем 17 декабря.
По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", причиной образования ледяной корки стало внезапное потепление, сменившее продолжительные морозы. Согласно прогнозу синоптиков, уже сегодня температура воздуха поднимется до +1 градуса, при этом во второй половине дня ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом.
МЧС предупреждает о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций. В регионе возможны обрывы линий электропередач и связи, перебои в работе коммунальных служб, падение деревьев и неустойчивых конструкций. Также возрастает риск ДТП и образования пробок.
Спасатели рекомендуют жителям держаться подальше от линий электропередач, деревьев и ветхих сооружений, а также не оставлять авто рядом с такими объектами.
Ранее синоптик Мокеева рассказала о резком потеплении, которое придет в Нижегородскую область.
