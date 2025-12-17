Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Общество

Нижегородцев предупредили о сильном гололеде 17 декабря

17 декабря 2025 10:27 Общество
Нижегородцев предупредили о сильном гололеде 17 декабря

Жителей Нижнего Новгорода и области предупредили о сильном гололеде утром и днем 17 декабря. 

По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", причиной образования ледяной корки стало внезапное потепление, сменившее продолжительные морозы. Согласно прогнозу синоптиков, уже сегодня температура воздуха поднимется до +1 градуса, при этом во второй половине дня ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом.

МЧС предупреждает о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций. В регионе возможны обрывы линий электропередач и связи, перебои в работе коммунальных служб, падение деревьев и неустойчивых конструкций. Также возрастает риск ДТП и образования пробок.

Спасатели рекомендуют жителям держаться подальше от линий электропередач, деревьев и ветхих сооружений, а также не оставлять авто рядом с такими объектами. 

Ранее синоптик Мокеева рассказала о резком потеплении, которое придет в Нижегородскую область.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных