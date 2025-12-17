Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Общество

Часть Богородска снова осталась без воды

17 декабря 2025 12:02 Общество
Часть Богородска снова осталась без воды

Холодное водоснабжение в Богородске Нижегородской области прервано 17 декабря из-за отключения насоса на водозаборной станции. Об этом сообщили в администрации Богородского округа.

По предварительным данным, восстановительные работы займут несколько часов. Власти сообщили, что насос уже работает в штатном режиме и прогнозируют, что подача воды возобновится ориентировочно к 16:00.

Для обеспечения жителей водой на период отключения организован подвоз. Цистерны будут дежурить по следующим адресам:

ул. Туркова, д. 5б (техническая вода); ул. Свердлова, д. 1 (питьевая вода); ул. 2 микрорайон, д. 1б (питьевая вода).

В администрации подчеркнули, что держат ситуацию под контролем и обещают оперативно информировать население о любых изменениях.

Напомним, что это не первый коммунальный инцидент в Богородске за последнее время. Так, 7 декабря стало известно о массовом отключении водоснабжения в Богородском округе. Подачу воды возобновили 10 декабря, однако прокуратура региона организовала проверку по данному факту.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

