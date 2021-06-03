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Общество

Обитатели нижегородского зоопарка "Лимпопо" едят в жару мороженое

22 июня 2021 13:43  [44] Общество

Фото: пресс-служба зоопарка

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Обитатели нижегородского зоопарка "Лимпопо" едят в жару мороженое. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Согласно информации, в зоопарке в связи с аномальными погодными условиями введен специальный режим.

Также всем крупным хищникам и приматам в качестве обязательного дополнения к основному рациону дается натуральное мороженое – фруктовый лед, приготовленный из натуральных продуктов.

Отмечается, что ягодный компот заливают в специальные формы и отправляют в морозильные камеры. Затем к нему добавляют свежие фрукты - яблоки, груши и мандарины.

"Мороженое" едят как бурые медведи, так и орангутанги, кошачьи и белолобые лемуры.

Вода в поилках животных в связи с жарой меняется несколько раз, чтобы звери имели постоянный доступ к холодному питью. Также во всех вольерах заполнены искусственные резервуары с водой, где животные в любое удобное для них время могут самостоятельно принять водные процедуры.

"Все наши обитатели чувствуют хорошо, а мы делаем все, чтобы даже в такие погодные условия им было максимально комфортно", - сказал в заключение директор зоопарка Владимир Герасичкин.

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Теги:
Зоопарк
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