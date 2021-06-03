Депутаты Думы Нижнего Новгорода проработают вопрос замены окон в детсадах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Думы Нижнего Новгорода проработают вопрос замены окон в детских садах. Такое решение было принято на заседании комиссии по социальной политике 22 июня 2021 года.

Депутат Владимир Амельченко вышел с инициативой разработки муниципальной программы по замене окон в детских садах и детских клубах Нижнего Новгорода.

Как пояснил его помощник Роман Филиппов, "инфраструктура детсадов в части оконных блоков оставляет желать лучшего". По его словам, на округе №7 (Ленинский район) все детские сады построены более 45 лет назад. Окна в них пришли в ветхое и аварийное состояние, в некоторых местах при открывании выпадают стекла.

"На каждом округе нашего города есть детские сады и клубы, в которых состояние оконных блоков требует замены и капитального ремонта", - отметила председатель комиссии Инна Ванькина.

В свою очередь директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Владимир Радченко заявил, что на ремонт оконных блоков часто не хватает средств.

"Денежные средства распределяются по мере жизнеобеспечения каждого образовательного учреждения. Когда выбор стоит между водопроводной трубой или окном, руководитель правильно принимает решение заменить кусок трубы, которая важна для обеспечения деятельности учреждения. Ежегодно на подготовку детских садов и школ, в том числе проведение текущих ремонтов перед началом учебного года выделяются весомые денежные средства. В этом году - 278,6 млн рублей. Конечно, хотелось бы, чтобы окна заменялись в больших количествах, но мы работаем в рамках того бюджета, который нам сегодня дается на отрасль", - сказал он.

Владимир Радченко пояснил, что в каждом районе есть территориальный орган управления образованием, который формируют реестр потребностей школ. Эти заявки направляются в департамент образования.

Депутаты приняли решение создать рабочую группу, которая определит потребность детских садов по районах и сформирует механизм реализации программы по замене окон.

"Заменить окна во всех детсадах города, которые в этом нуждаются, это колоссальные деньги. Для начала надо все посчитать. Для того, чтобы мы двигались не с завязанными глазами, а конкретно, рабочей группой по каждому округу и районам потребность определим, наметим для себя траекторию конкретной работы в этом направлении", - заключила Инна Ванькина.