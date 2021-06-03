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Бизнес

"Бизнес-Портал" банка "Открытие" признан лучшим интернет-банком для бизнеса

22 июня 2021 14:20  [73] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Бизнес-Портал" банка "Открытие" признан лучшим интернет-банком для бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, по итогам 2020 года "Бизнес-Портал" занял первое место в ежегодном рейтинге SME Banking Club среди онлайн-банков для малого бизнеса. Такое решение принял экспертный совет по интернет (онлайн)-банкам для бизнес-клиентов в странах СНГ и Кавказа по итогам голосования.

В начале 2021 года SME Banking Club запустил серию исследований, посвященных развитию цифровых сервисов для бизнеса в странах СНГ и Кавказа. Исследовались интернет-банкинг, мобильный банкинг, инновации, экосистемы. Целью исследований было подведение итогов 2020 года в развитии каждого из сервисов, рассмотрение ключевых трендов и кейсов, а также определение лучших банков.

По итогам исследований были составлены списки топ-20 инновационных банков и топ-20 мобильных банков для бизнеса в странах СНГ и Кавказа.

Сводное исследование Business Online Banking 2021 включает анализ функционала 85 интернет-банков для бизнеса в 11 странах. Каждый интернет-банк оценивался по 150 параметрам. По итогам оценки были определены по три лучших интернет-банка в каждой стране и топ-20 в регионе в целом. По сумме всех параметров "Бизнес-Портал" "Открытия" был признан наиболее качественным и удобным для клиентов.

"Развитие каналов дистанционного обслуживания – стратегический приоритет для "Открытия", а на фоне пандемии их роль стала ключевой. Теперь интернет- и мобильный банк – это самые популярные каналы обслуживания клиентов. За 2020 год ежемесячная аудитория "Бизнес-Портала" выросла на 30%. Наш интернет-банк стал для клиентов электронным офисом, где любая операция проводится онлайн", - сказал начальник управления развития электронного бизнеса для юридических лиц банка "Открытие" Дмитрий Шенберг.

СПРАВКА:
SME Banking Club (SME – smallandmedium-sizedenterprises, малые и средние предприятия) – международная платформа, объединяющая банкиров для обмена информацией, аналитикой и опытом развития локальных, региональных и глобальных рынков обслуживания клиентов микро-, малого и среднего бизнеса.

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Теги:
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