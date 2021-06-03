Финподдержка Нижегородской области из бюджета РФ выросла вдвое в 2020 году Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Финансовая поддержка Нижегородской области из федерального бюджета выросла вдвое в 2020 году. Об этом сообщила министр финансов региона Ольга Сулима 22 июня на публичных слушаниях по проекту закона Нижегородской области "Об исполнении областного бюджета за 2020 год", которые прошли в режиме онлайн.

Согласно информации, она составила 66,5 млрд рублей.

"Главная задача публичных слушаний – рассказать жителям области о результатах исполнения областного бюджета за 2020 год, обсудить итоги финансового года, а также подготовить предложения и рекомендации, которые будут учтены при корректировке бюджета текущего года и при формировании очередного областного бюджета. Из года в год мы делаем информацию о доходах и расходах областной казны все более прозрачной и доступной для экспертного сообщества и всего населения области", – сказала Ольга Сулима.

По ее словам, фактические доходы областного бюджета составили 211,9 млрд рублей и по сравнению с 2019 годом выросли на 32,3 млрд рублей или на 18%. Налоговые доходы получены в сумме 141 млрд рублей, неналоговые – 2,8 млрд рублей.

Из общего объема федерального финансирования в сумме 66,5 млрд рублей 11,6 млрд рублей было направлено на профилактику и предотвращение пандемии коронавируса: на помощь заболевшим, на стимулирующие выплаты медицинским и социальным работникам, а также на социальные выплаты безработным гражданам.

Расходы областного бюджета составили 224,4 млрд рублей. Большая часть средств (148 млрд рублей) была направлена на отрасли социальной сферы.

"Несмотря на дефицитный бюджет, мы смогли по итогам 2020 года сохранить долговую нагрузку на экономически безопасном уровне (59,5%) и в рамках возможного превышения обязательств по соглашению с Минфином РФ. Сформированный запас прочности в 2019 году по долговой нагрузке, своевременная поддержка федерального центра и оперативные меры по оптимизации расходов – все это позволило бюджету региона выстоять в непростой 2020 год и выполнить все социальные обязательства, а также продолжить реализовывать национальные проекты", – добавила Ольга Сулима.

По итогам публичных слушаний от онлайн-пользователей поступило более 40 вопросов. Среди популярных тем – финансирование ремонта дорог и системы водоснабжения, благоустройство территорий. Ответы на вопросы будут опубликованы в течение пяти дней в разделе "Публичные слушания" на сайте "Бюджет для граждан".

"В 2020 году депутаты вместе с правительством вели работу по корректировке и исполнению бюджета в условиях сложной экономической ситуации из-за распространения коронавируса и введения режима повышенной готовности. Несмотря на то, что заседания Законодательного собрания и комитетов проходили в онлайн-режиме, мы оперативно принимали необходимые решения. Направляли средства на поддержку реального сектора экономики, реализацию мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий пандемии, на возмещение транспортным предприятиям недополученных доходов. Важно, что даже в это непростое время были выполнены все социальные обязательства перед гражданами, обеспечено исполнение местными бюджетами возложенных на них полномочий, реализация указов и послания президента РФ Владимира Путина, сохранен уровень зарплат работников бюджетной сферы. Особо хочу отметить, что благодаря грамотно организованной работе даже в такой непростой год три международных рейтинговых агентства сохранили ранее присвоенные Нижегородской области рейтинги", – подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Теперь проект закона Нижегородской области "Об исполнении областного бюджета за 2020 год" будет рассмотрен Законодательным собранием региона в июле этого года.