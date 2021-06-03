Десять нижегородцев получили тепловые удары в минувшие выходные Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Десять нижегородцев получили тепловые удары в минувшие выходные - 19 и 20 июня. Об этом сообщили в Нижегородском областном центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

Из них трое являются несовершеннолетними.

Четверым, в последствии, потребовалась госпитализация.

"В условиях повышения температуры окружающего воздуха до 30 градусов и выше в течение трех и более дней может ухудшаться общее самочувствие, появляться слабость, происходит снижение работоспособности, резко возрастает вероятность тепловых ударов. Особенно подвержены тепловым ударам пожилые люди, беременные женщины и дети. Кроме того, у людей старше 70-75 лет, а также у тех, кто страдает сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными заболеваниями, существенно повышаются риски обострения заболеваний и развития их осложнений", - рассказала главный врач центра Наталья Савицкая.

Врачи советуют в особо жаркие дни как можно меньше находиться на солнце, как можно больше - в хорошо вентилируемых помещениях. Особенно в период с 11:00 до 17:00, когда солнце наиболее активно. В жару необходимо, по возможности, ограничить объем физических нагрузок.

В такую погоду лучше всего отдать предпочтение легкой, свободной одежде, желательно из натуральных, легко пропускающих воздух тканей.

Здоровым и молодым людям рекомендуется употреблять до двух-трех литров прохладной негазированной воды в сутки. Не следует злоупотреблять кофе, крепким чаем. Не рекомендуется употреблять сладких газированных напитков, а также алкоголя, включая пиво.

Для пожилых людей старше 70-75 лет, а также людей с артериальной гипертонией, сердечной и почечной недостаточностью общий объем употребляемой жидкости не должен превышать полутора-двух литров в сутки.

Также рекомендуется ограничить количество пищи, особенно белковой и жирной, а также соусов и острых приправ.

"Гипертоникам, людям с сердечной и почечной недостаточностью необходимо строго соблюдать предписанное врачом ограничение соли. Не следует злоупотреблять мороженым. Кроме того, необходимо ежедневно измерять артериальное давление. В случае выраженного снижения артериального давления по сравнению с обычными его значениями или, что реже, повышения давления необходимо немедленно проконсультироваться с врачом в отношении дозировки принимаемых препаратов", - добавила Наталья Савицкая.

При появлении выраженной слабости, тошноты, рвоты, обморочного состояния, повышения температуры тела при тепловом ударе человека как можно скорее нужно перенести в прохладное помещение и положить, приподняв голову и ноги. На лоб и на затылок необходимо положить холодный компресс. Голова должна быть слегка повернута в сторону для предотвращения попадания рвотных масс в дыхательные пути в случае тошноты.

Если обморочное состояние сохраняется, наблюдается устойчивое и выраженное (менее 90/60 мм рт. ст.) снижение артериального давления, слабость, необходимо вызвать скорую медицинскую помощь.