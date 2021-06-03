Ужесточены правила приема жителей в абонентских центрах Нижегородского водоканала Общество

Ужесточены правила приема жителей в абонентских центрах Нижегородского водоканала Фото: Нижегородский водоканал

В связи с ростом числа заболевших коронавирусом в регионе Нижегородский водоканал ужесточает правила приёма жителей и юридических лиц в абонентских центрах предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

С 22 июня личный приём в Центре по работе с абонентами (ул. Политбойцов, 21а) и Центре проектно-технических согласований (ул. Керченская, 15а) ограничивается только подачей и получением документов. Причём попасть туда можно только по предварительной записи. Записаться можно через личный кабинет абонента Нижегородского водоканала на сайте, либо по телефону справочной службы 8 (831) 233-99-99.

При посещении Центров необходимо соблюдать профилактические меры безопасности и использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки).

Остальные услуги Нижегородского водоканала абоненты из Нижнего Новгорода и Кстовского района могут получить онлайн через личный кабинет Нижегородского водоканала.

Директор по работе с абонентами АО "Нижегородский водоканал" Николай Смирнов рассказал, что за прошедший год на сайте зарегистрировались более 16 тысяч абонентов, которые воспользовались услугами личного кабинета около 45 тысяч раз. Наибольшей популярностью пользуются услуги передачи показаний счётчиков, а также онлайн оплаты счетов. Также одной из самых востребованных услуг стала консультация по вопросам подключения к сетям централизованного холодного водоснабжения и абонентского обслуживания: такой возможностью воспользовались более 8,5 тысяч абонентов.

Личный кабинет доступен как для физических, так и для юридических лиц на официальном сайте АО "Нижегородский водоканал" lk.vodokanal-nn.ru. Для регистрации в системе необходимо указать ФИО, e-mail и номер телефона. После регистрации пользователю необходимо привязать к учетной записи свой лицевой счёт или договор по нежилому помещению. Кроме того, сервисом предусмотрена возможность управлять сразу несколькими счетами, что в период пандемии позволяет передавать данные и проводить оплату, например, за пожилых родственников.