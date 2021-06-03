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Общество

Конференция "ЦИПР" пройдет на Нижегородской ярмарке 23-25 июня

22 июня 2021 21:24  [32] Общество

Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) пройдет на Нижегородской ярмарке 23-25 июня, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Отметим, что "ЦИПР" – одна из крупнейших в России конференций для диалога между государством и бизнесом по вопросам развития цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта "Цифровая экономика".

Первый день конференции будет посвящен "Новому облику цифровой пятилетки 2021-2025". Сессии конференции затронут все аспекты технологического развития, включая ключевые тренды и необходимые шаги для устойчивого развития технологий.
Тема главного пленарного заседания – "Новый облик цифровой пятилетки 2021-2025". С полной деловой программой "ЦИПР" можно ознакомиться по ссылке: https://cipr.ru/schedule/.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе первого дня конференции примет участие в пленарном заседании и подпишет соглашение о сотрудничестве с ПАО "Сбербанк". Также в первый день конференции состоится презентация проектов первого регионального хакатона по искусственному интеллекту. Победителям хакатона награды вручит Глеб Никитин.

"Конференция "ЦИПР" уже заняла прочные позиции в российской деловой повестке как одно из основных мероприятий в цифровой сфере. Но мы не стоим на месте - конференция развивается, пробует новые форматы и расширяется в смежных областях. Так, на "ЦИПР-2021" пройдет выставка-ярмарка цифрового искусства, на конференции мы впервые организуем собственную премию в области цифрового развития. В этом году подведем итоги завершившейся цифровой пятилетки и ожидаем, что участники будут активно формировать актуальные вопросы и темы "цифры" в России в следующие пять лет", - отметила сооснователь конференции "ЦИПР" Ольга Пивень.

Кроме того, 23 июня Rostec.digital проведет сессию по обмену мнениями регионов о разработке стратегий цифровой трансформации – "Стратегии цифровой трансформации: для действий, не для галочки". Обмен опытом и предложениями руководителей цифровой трансформации и ведущих экспертных организаций станут основой для достижения целей при формировании стратегии.

Трансляцию пленарного заседания, панельных дискуссий и других мероприятий можно будет посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UCgRUtPG3HnJ9PNKsJ-6WFGA.

Конференцию организуют с соблюдением противоэпидемических мер. На площадке, в частности, предусмотрены контроль температуры тела участников; обеспечение средствами индивидуальной защиты, масками, антисептиками; установка дезинфицирующих тоннелей. Для посещения конференции участники представляли один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест или тест на антигены; справку о наличии антител; сертификат вакцинации.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что цифровая экономика — "это новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы".

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Теги:
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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