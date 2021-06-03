Депутаты внесли изменения в правила благоустройства территории Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Городская дума на заседании 23 июня 2021 года одобрила внесение изменений в правила благоустройства территории Нижнего Новгорода. Об этом рассказали в пресс-центре Гордумы.

Проект изменений был предложен администрацией города. Он был рассмотрен на заседаниях постоянных комиссий и доработан с учётом замечаний прокуратуры, депутатов и управления правовой и аналитической деятельности Гордумы.

Уточняется, что внесённые изменения касаются разных сфер благоустройства города: озеленения, проведения строительных и ремонтных работ, размещения информационных конструкций на зданиях.

В частности, добавлена норма, что в случае проведения земляных работ в рамках муниципального контракта, ордер выдается подрядчику, а не заказчику. Теперь при повреждении инженерных сетей подрядная организация обязана сообщить об аварии владельцам коммуникаций и сооружений и принять меры к ликвидации аварии.

Кроме того, утверждены новые требования к ограждениям мест производства земляных, строительных, ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций.

Введено новое правило покоса травы: теперь растения на лужайках и газонах нельзя косить, пока они не достигнут 15 см в высоту, и при этом запрещено скашивать траву ниже 5 см.

В отношении рекреационных и особо экологически значимых территорий сохраняется установленный защитный режим. Он касается склонов рек и оврагов, искусственных ландшафтов, городских лесов, особо охраняемых природных зон и территорий за границами населённых пунктов. Процедура выдачи разрешения на вырубку зеленых насаждений приводится в соответствие с областным законодательством, а вот порядок проведения компенсационного озеленения на территории Нижнего Новгорода будет установлен Гордумой.

В правилах благоустройства вводится требование к размещению на контейнерной площадке информационных вывесок: графика вывоза мусора, контактов регоператора и проч.

Изменения коснулись и требований к архитектурному облику города, которые регулируют размещение информационных конструкций. Требования к размещению консольных фасадных конструкций, в том числе блочных консольных указателей, приводятся к единому образцу. При этом упрощена процедура выдачи разрешений, сроки согласования эскизных проектов сокращены с 30 дней до 15 дней. Также предпринимателям предоставлена возможность размещения двух информационных конструкций на крышах торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах, цирках, если они выходят на разные улицы.

Согласно изменениям, расширен перечень объектов, на которых возможно размещение информационных конструкций: добавлены здания, строения и сооружения пром предприятий. Организации смогут размещать на строениях не только объемные буквы на подложке, но и плоские панели.

А вот на фасадах многоквартирных домов теперь запрещается размещать настенные конструкции с буквами высотой более 550 мм.

Напомним, 15 июня депутаты нижегородской Гордумы предложили ввести в правила благоустройства новые требования к покосу травы. Но тогда участники заседания посчитали неэффективными единичные меры и решили принять представленные изменения с условием доработки нюансов в течение месяца.