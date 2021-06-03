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Бизнес

"МегаФон" запустил "Мобильный ID" для портала "Вам решать"

23 июня 2021 13:03  [86] Бизнес

"МегаФон" запустил "Мобильный ID" для портала "Вам решать". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, сервис предлагает простой и удобный способ идентификации по номеру телефона вместо традиционного логина и пароля.

Теперь голосовать за городские инициативы стало удобнее и быстрее – уже более 600 тысяч жителей области авторизовались на сайте новым способом.

Портал для взаимодействия с нижегородцами "Вам решать" создан для оперативного реагирования по вопросам ЖКХ, публикаций предложений по благоустройству и голосования.

Чтобы авторизоваться на сайте при помощи "Мобильного ID" достаточно ввести номер телефона и подтвердить вход, ответив на sim-push-уведомление. Весь процесс занимает около пяти секунд. Автозаполнение регистрационных форм доступно в один клик с функцией "Заполнить с Мобильным ID", что не только экономит время, но и помогает избежать ошибок при внесении данных.

"Все данные пользователя хранятся под надёжной защитой в профиле "Мобильного ID". Команда для уведомления отправляется в определенном формате, расшифровать который можно только индивидуальным ключом SIM‑карты. Отмечу, что сервис принимает запросы только от зарегистрированных на специальной платформе оператора сайтов и приложений, что исключает ошибки", - сказал директор нижегородского отделения "МегаФона" Максим Бартыков.

"Мобильный ID" — кросс-операторский продукт, им смогут пользоваться абоненты других операторов связи. Российские операторы договорились об общих принципах взаимодействия, а также разработали единый логотип сервиса в виде стилизованной буквы "М" для сайтов, поддерживающих вход с помощью "Мобильного ID".

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Теги:
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