Вадиму Булавинову присвоено звание "Почетный гражданин Нижнего Новгорода" Политика

Вадим Булавинов Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Вадиму Булавинову присвоено звание "Почетный гражданин Нижнего Новгорода". Об этом стало известно по итогам заседания Гордумы.

Согласно информации, кроме него такого звания удостоились ещё пять человек.

Так, депутатами было принято решение о присвоении звания "Почетный гражданин города Нижнего Новгорода" генеральному директору АО "Нижегородский завод 70-летия Победы" Василию Шупранову, президенту Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина Льву Шапошникову, художественному руководителю и режиссеру театра "Пиано" Владимиру Чикишеву, председателю некоммерческого партнерства "Союз промышленников и предпринимателей "Единое Сормово" Валерию Моисееву и ветерану труда, мастеру спорта международного класса, чемпиону и серебряному призеру Чемпионатов Мира, двухкратному чемпиону Европы, 42-кратному рекордсмену Мира, победителю и призеру международных и всесоюзных соревнований по парашютному спорту Вячеславу Шарабанову.

Отмечается, что удостоверения и знаки отличия почетного гражданина города будут вручены всем нижегородцам в торжественной обстановке в день празднования Дня города.

Их имена также будут занесены в Книгу почета Нижнего Новгорода.